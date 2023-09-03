Стильне 1 вересня з зірковими гостями: Катерина Кухар підкорила образом у костюмі від Фролова

Прима-балерина Катерина Кухар відсвяткувала 1 вересня у Київському хореографічному коледжі. Вона продемонструвала стильний образ.

Катерина Кухар відсвяткувала початок навчального разом із 205 учнями Київського державного фахового хореографічного коледжу. Вони довели, що балет – це не тільки мистецтво, але і джерело натхнення.

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Катерина Кухар відсвяткувала 1 вересня

Балерина та викладачка у початок навчального року висловилась про бажання розвивати таланти кожної дитини та реалізовувати потенціал студентів.

Ми ростимо їх до великої сцени! Маю надію, що вони дійдуть всі до кінцевої мети не дивлячись на такі важкі випробування, що проживає наша Батьківщина. Вони майбутня еліта. Посли української культури у світі,

– сказала Катерина Кухар.

На 1 вересня прима-балерина вибрала класичний білий брючний костюм від українського дизайнера Івана Фролова. Її образ доповнював бежевий топ та туфлі на високих підборах з металевим гострим носиком.



Катерина Кухар / Фото пресслужби

Які зірки відвідали свято

З початком навчального року привітали музиканти й артисти – співачка Lida Lee, композитор-віртуоз Євген Хмара, заслужена артистка України, солістка Національної опери України Ольга Голиця та дизайнерка Юлія Магдич.

Під час урочистої церемонії першого дзвоника у коледжі відбулася посвята учнів. Композитор Євген Хмара виконав свою мелодію та зарядив увесь зал енергією. Співачка Lida Lee зарядила всіх позитивом, заспівавши пісню "Прокидайся".

Саме мистецтво допомагає пройти усі ці темні часи хоча б трішечки легше. Ми віримо у вас, у нашу молодь, яка є нашим світлим майбутнім, і разом ми зробимо цей світ кращим місцем для всіх нас!

– висловилась Lida Lee.



Ліда Лі та Євген Хмара / Фото пресслужби



Свято 1 дзвоника / Фото пресслужби