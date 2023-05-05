Після великої перерви: Катерина Кухар вперше вийшла на сцену у США з виставою "Лісова пісня"

Прима-балерина Катерина Кухар після довгої перерви вийшла на сцену. Разом з чоловіком Олександром Стояновим вона виступила з виставою "Лісова пісня".

Танцівники Катерина Кухар та Олександр Стоянов презентували для американських глядачів український балет "Лісова пісня". Зіркове подружжя виступило з виставою у Сіетлі, що в штаті Вашингтон.

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Катерина Кухар і Стоянов виступили з "Лісовою піснею"

Вперше за часів незалежності України у США був представлений балет "Лісова пісня". За словами Катерини й Олександра, глядачі вечора були приємно вражені красою українського мистецтва.

Маємо надію, що цей перший крок стане початком і новим диханням легендарної історії Лісової пісні у США. Українське мистецтво має бути почуте й побачене у сучасному світі. Балет неймовірно гарний й має зайняти нішу на рівні зі світовими шедеврами. Це наша чиста романтична класика,

– підкреслила Катерина Кухар.

"Лісова пісня" у США / Фото пресслужби

"Для нас було важливо інтегрувати українську культуру на світову сцену. Так, починати завжди непросто, важко бути флагманом, було нелегко. Тому що за великим рахунком має працювати велетенська машина для популяризації нашої культури: й дипломати, й політики, й інвестиції в балет, й реклама, щоб люди дізнались й захотіли познайомитись із нашим високим мистецтвом", – додала вона.

На концерті були присутні посли з різних країн світу. Вони мали нагоду переглянути балет, якому понад 75 років. В основі – історія Лесі Українки з українським духом, музикою та хореографією. До слова, Катерина Кухар цього разу була вперше у ролі репетитора-постановника. У кордебалеті танцювали американці, тому їй доводилось вправлятись у мовному бар'єрі.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов з послом Японії / Фото пресслужби

Презентація "Лісової пісні" відбулась і в Новій Зеландії

Майже одночасно з презентацією "Лісової пісні" в Америці прем'єра відбулась у Новій Зеландії. Там виступила трупа Олександра Стоянова Grand Kyiv Ballet.

Ми взяли курс на ідентифікацію та популяризацію українського балету у світі. Скажу вам так, це не важко, а капець як тяжко! З точки зору бізнесу компанія несе великі ризики. Адже за кордоном, на жаль, балет не знають. Інколи здавалось, що я один в полі воїн,

– поділився Стоянов.

"Імпресаріо в різних країнах спочатку відмовлялись так ризикувати. Вони хвилювались, що через незнання балету глядачі не купуватимуть білети, а вони будуть терпіти сотні тисяч збитків. Мені знадобився рік, щоб їх переконати. Зараз Grand Kyiv Ballet гастролює у Новій Зеландії, дуже привітна країна, глядачі тепло приймають наших артистів. Вже зовсім скоро трупа презентує "Лісову пісню" в Австралії".



"Лісова пісня" у США / Фото пресслужби