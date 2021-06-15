Катерина Кухар приголомшила вишуканим образом на випускному: фото в піджаку кольору фуксії

Українська прима-балерина Катерина Кухар вже рік перебуває на посаді директора Київського державного фахового хореографічного коледжу. Знаменитість провела перший випускний концерт. Для урочистої події вона обрала вишуканий піджак кольору фуксії з чорною вишивкою.

Святковий концерт відбувся в Національній опері України. Серед глядачів у залі були керівники різних театрів України, посли з Німеччини, Австрії, Іспанії, Канади, Індії та інших країн. Катерина Кухар вийшла на сцену в елегантному образі та зачарувала присутніх бездоганним зовнішнім виглядом.

Читайте також Білосніжка та сім гномів: чоловік Катерини Кухар презентує благодійний балет

Вишуканий образ Катерини Кухар на випускному

Танцівниця постала перед камерами в обтислій чорній сукні довжини міді, поверх якої одягнула вишуканий піджак кольору фуксії з чорною вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич. Таке вбрання танцівниця поєднала з прозоро-чорними туфлями-човниками на високих підборах. Це вперше, коли Кухар вийшла на сцену Національної опери України не в пуантах, а на шпильках.

Волосся Катерина вклала рівно, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями й чорними стрілками на повіках і матовою нюдовою помадою на губах.



Катерина Кухар у піджаку кольору фуксії / Фото пресслужби



Катерина Кухар у піджаку кольору фуксії / Фото пресслужби

Катерина поділилася, що вона вперше була на сцені Національної опери України як керівник коледжу. Для неї це велика відповідальність.

Надзвичайно важко й боязко, хвилювалася за кожну дитину. Пам'ятаю зауваження, які казала кожному. Дивилася, чи діти запам'ятали їх. Переживала за техніку, щоб все вийшло. У дітей був важкий рік. Для артистів балету локдаун – це покарання,

– наголосила Катерина.

Кухар зізналася, що їй легше було самій вийти на сцену та станцювати, оскільки вона дуже хвилювалася за своїх учнів.



Катерина Кухар з учнями / Фото пресслужби

"Напередодні концерту я від ранку до пізнього вечора була в коледжі, 12 годин. В день концерту прокинулася о 6 ранку, бо потрібно було вирішити багато питань, щоб свято для дітей відбулося", – розповіла прима-балерина.



Катерина Кухар з учнями / Фото пресслужби



Катерина Кухар з ученицею / Фото пресслужби

Також Катерина поділилася планами на майбутнє: "У липні плануємо розпочати ремонт в кампусі, де живуть діти. Якщо все буде так, як ми спланували, то за 2 роки вдасться покращити матеріально-технічний стан коледжу. І якщо нам у цьому не будуть заважати деякі люди, які нічого не робили тут до нас. За рік ми встигли зробити ремонт в роздягальнях, душових, вбиральнях. Зараз діти дякують за те, що вони можуть прийняти душ, а не гріти воду в чайнику".

Наступного року Київський державний фаховий хореографічний коледж планує співпрацю з Національною французькою академією. Зараз цей процес перебуває на етапі обговорення.