Катерина Кухар нарешті порушила мовчання і зізналась, чи знову вагітна

Українська прима-балерина Катерина Кухар по-справжньому розбурхала мережу своєю заявою у 8 прямому ефірі "Танців з зірками". Даючи оцінку зірковим учасникам, вона емоційно зізналась, що перебуває "при надії". Зараз вона пояснила, що під цими словами не мала на увазі вагітність.

Зазначимо, що у 8 випуску "Танців з зірками" Катерина Кухар не скупилась на компліменти солістці гурту KAZKA, а свою емоційність вона пояснювала тим, що при надії. Так закрались думки, що знаменитість чекає на третю дитину.

До слова Я при надії, – Катерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"

У новому, дев'ятому випуску шоу Катерина Кухар на початку ефіру найперше розповіла, що ж вона мала на увазі під своїми шокуючими словами.

Увесь тиждень – одне і те ж запитання, чи дійсно я при надії? Так, я дійсно при надії, але творчій, тому що наші проєкти – як діти, ми їх виношуємо, вони з'являються на світ і міжнародний фестиваль імені Сержа Лифаря саме такий,

– пояснила зірка.

Такі слова пояснюють те, чому Катерина Кухар зберігала мовчання впродовж цілого тижня та не коментувала свої слова, поки її прихильники плутались у здогадках та намагались розгледіти зміни у фігурі балерини.

Катерина Кухар пояснила, чи вагітна: відео (дивіться з 8:50)