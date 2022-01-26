Каньє Вест врятував Кім Кардашян від секс-скандалу з домашнім відео, знятим у 2000-х

Репер Каньє Вест розповів, що зробив ексдружині велику послугу. Він нібито повернув Кім Кардашян другу частину скандального секс-відео з Реєм Джеєм.

Після розставання Каньє Вест та Кім Кардашян влаштували особисті життя: він зустрічається з акторкою Джулією Фокс, вона крутить роман з коміком Пітом Девідсоном. Однак екси все ще турбуються про репутацію одне одного. Відтак репер врятував світську левицю від витоку другого інтимного відео.

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Каньє Вест врятував Кім Кардашян від секс-скандалу

Співак зв'язався з колишнім хлопцем Кім Кардашян Реєм Джеєм і забрав у нього другу частину відеозапису з їхніми інтимними розвагами. Він нібито тут же передав його ексдружині, а та розчулилася так, що розплакалася.

Я зустрівся з ним в аеропорту, повернувся нічним рейсом і привіз їй запис о восьмій ранку. Вона заплакала, коли побачила його. Знаєш, чому? Це показує, наскільки її використовували. Це показує, наскільки люди не любили її та сприймали як товар,

– висловився Каньє Вест.

Натомість представники Кім Кардашян підтвердили, що ноутбук Рея Джея в них, але спростували наявність будь-яких відео сексуального характеру. За їхніми словами, на жорсткому диску були лише кадри з літака, зроблені дорогою до Мексики, фото з клубу й ресторану з тієї ж поїздки.

"Кім твердо переконана, що другої частини не існує. Через 20 років вона дійсно хоче уникнути цієї глави, зосередившись на позитивних речах, які вона продовжує робити", – йдеться в повідомленні представників світської левиці.

Секс-скандал з Кім Кардашян

Світову популярність Кім принесло секс-відео з актором Реєм Джеєм, яке злили в мережу 2006 року. Їхнє домашнє порно активно ширилося інтернетом, тоді як сама світська левиця називала його постановою.

Пізніше зірка визнала, що на відео вона, і подала до суду на компанію, котра намагалася продавати інтимний ролик на DVD.

Навесні 2021 року колишній менеджер Рея Джея заявив, що в нього є друга частина інтимного відео – "яскравіша та краща". Він був готовий віддати її лише Каньє Весту, адже Кім – мати чотирьох його дітей.