З Каменських, Єфросиніною, Астаф'євою: іменинниця Катя Осадча влаштувала дівич-вечір – відео

У день свого 38-річчя Катя Осадча влаштувала гучну вечірку, на яку запросила лише подруг. Серед гостей опинились Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк та інші. Як вони святкували день народження ведучої, дивіться далі.

На відміну від чоловіка Юрія Горбунова Катя Осадча не стала збирати друзів у заміському маєтку. У день народження вона організувала дівич-вечір мрії.

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Хоч у ведучої теплі стосунки з багатьма представницями українського шоу-бізу, на її святкування потрапили лише обрані. З зірок на вечірці були:

Маша Єфросиніна;

Настя Каменських;

Даша Астаф'єва;

Соня Плакидюк;

Анна Андрійчук – найкраща подруга Каменських та ексдружина Позитива;

Для подруг Катя Осадча влаштувала фуршет на розкішній білосніжній яхті, на якій вони розсікали Дніпром. Після водної екскурсії столицею вони причалили на острів, де на них чекав пікнік. Вишуканий стіл накрили просто на піску, а замість стільців для гостей облаштували місця з подушками.

На диво, на дівич-вечорі іменинницю обслуговували й розважали чоловіки – офіціант та красунчик-гітарист.

Як Катя Осадча, так і її зіркові гості дотримались білого дрес-коду. Ведуча постала перед подругами в білому костюмі – широких штанах, короткій жилетці та стильному капелюшку.

Катя Осадча на дівич-вечорі з подругою / Фото з інстаграм-сторіс

Катя Осадча на дівич-вечорі з подругами / Фото з інстаграм-сторіс

Дівич-вечір у день народження Каті Осадчої / Відео з інстаграму іменинниці