KALUSH випустив новий хіт "Мала в 19", в якій соліст розповів про всіх своїх дівчат

Український гур KALUSH відзначився релізом нової пісні під назвою "Мала в 19", яка ще до офіційного релізу стала хітом. У ній лідер гурту Олег Псюк розповів кілька історій про різних дівчат, які були у виконавця з 1 березня минулого року по 2021-й.

Псичий Син, як себе ще називає виконавець Олег, поділився, що трек "Не забуду", який він випустив наприкінці лютого 2020 року, припав на час розставання зі своєю екскоханою. Тоді йому було дуже погано, адже вважав кохану важливою частиною свого життя.

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Близько півтора року пошуків подарували йому великий досвід стосунків з різними дівчатами, і це він вирішив описати у своїй новій пісні "Мала в 19".

“Цю пісню я написав десь рік назад. Якшо коротко, то це просто історія пошуку моєї "білобрової", з якою я зараз живу… Я реально шукав ту, в яку можу закохатись, а мені знову попадались дівчата, від яких я міг взяти тільки одне… Дівчата мені дзвонили, писали, "наярювали" в інстаграмі, передавали послання через подруг, п'яні дзвінки по ночах, і так далі.. Очевидно було, що їм прям незвично, що з ними хтось може з такою легкістю попрощатись, я старався зі всіма розійтись на хорошій ноті, бо я просто шукав своє", – поділився виконавець.

"Мала в 19" – це не пісня про когось одного, там описуються десь 6 – 7 історій, які є просто одинаковими як 2 краплі води. Але присвячується ця пісня всім дівчатам, які в мене були з 01.03.20 по 01.03.21. Бо 1-го березня 21-го року, зовсім випадково і романтично, я зустрів свою "білоброву". Пройшло рівно 365 днів, рівно рік, щоб знайти свою "половинку", – заявив Олег.

KALUSH – Мала в 19: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Фанати давно очікували на реліз пісні, тому засипали гурт захопливими коментарями в ютубі: