Kalush Orchestra підкорили сцену престижної премії MTV EMA 2022: запальне відео виступу

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виступили на престижній премії MTV Europe Music Awards 2022. Вони вийшли на червону доріжку та запалили дивовижним виступом на сцені.

Kalush Orchestra на MTV EMA 2022

Нагородження премією пройшло 13 листопада у Дюссельдорфі.

Доволі великий масштаб шоу і ми перший раз на такому шоу. Тому хочеться якнайкраще показати українську культуру й музику,

– поділився лідер гурту Олег Псюк.

Kalush Orchestra позували на червоній доріжці MTV Europe Music Awards 2022 в українських образах, схожих до тих, які були на Євробаченні-2022.



Kalush Orchestra на премії / Фото з твітера премії

Перед публікою колектив виступив з двома піснями – вже легендарною Stefania та новим треком, про який раніше музиканти не розповідали.

Kalush Orchestra на MTV EMA 2022: відео виступу

Список переможців MTV Europe Music Awards 2022

Режисурою та постановкою виступу займався популярний український хореограф Костянтин Томільченко.

Найкраща пісня – Нікі Мінаж – Super Freaky Girl Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Найкраще відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Найкращий артист – Тейлор Свіфт

Найкраща колаборація – David Guetta, Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Найкраща попвиконавиця – Тейлор Свіфт

Найкращий новий артист – Seventeen

Найкращий виконавець K-Pop – Lisa

Найкраща латинська музика – Anitta

Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж

Найкращий електронний артист – David Guetta

Найкращий рок-виконавець – Muse

Найкраща альтернативна музика – Gorillaz

Найкращі фанати – BTS

Найкраще відео змін – Сем Сміт ft. Kim Petras – Unholy

Найкращий перформанс у метавсесвіті – BLACKPINK The Virtual