Kalush Orchestra вразили спільним хітом з фінським гуртом The Rasmus про війну в Україні: відео

Український реп-гурт Kalush Orchestra створив унікальну колаборацію з фінським рок-гуртом The Rasmus під назвою "In The Shadows of Ukraine". Сингл став інтерпритацією легендарної пісні фінів "In the Shadows" 2003 року і українського фольку.

Про свою нову відеороботу у співпраці з The Rasmus переможці Євробачення-2022 оголосили кілька днів тому, а вже 21 жовтня зарелізили її на музичних платформах та ютубі. Фанати обох гуртів вражені новим звучанням та дякують за творчість.

Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows of Ukraine: відео онлайн

"Поєднавши легендарну рок-пісню з неповторним звучанням українського фолку, ми створили "In The Shadows of Ukraine". Оригінальна фраза з пісні: "Кажуть, що я маю навчитися вбивати, перш ніж зможу почуватися в безпеці, але я краще вб'ю себе, ніж стану їх рабом" відображає почуття українців під час багаторічної війни у їхній країні. Наша місія – розповісти якомога більшій кількості людей про цю війну та мужність українського народу. Саме тому ми вирішили зняти кліп на цю пісню. Ми віримо, що зійде сонце, і всі вороги зникнуть", – кажуть українські музиканти.

У композиції "In The Shadows Of Ukraine" є поєднання традиційного українського фольку, хіп-хопу та року. Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що всі українці його віку і трохи старші чудово пам'ятають цей трек гурту The Rasmus: "Мені було 17 років, коли я його вперше почув і часто переслуховував по декілька разів. Що скажу точно, я навіть ніколи не міг собі і уявити, що не тільки познайомлюся особисто з учасниками The Rasmus, а й ми разом заспіваємо кавер на цей культовий трек".

Над новим звучанням "In The Shadows Of Ukraine" працював саундпродюсер Антон Чілібі та Іван Клименко, а над відео – режисер Леонід Колосовський. У чорно-білому відеокліпі з'явились два гурти, а поміж кадрів можна побачити образи жінок у традиційних українських костюмах, козаків, дітей, колишніх та сучасних українських військових.



Герої нового відеокліпу "In The Shadows of Ukraine" / Скриншот з відео

Нагадаємо, що відомий гурт The Rasmus брав участь у Євробаченні-2022 від Фінляндії. У фіналі вони зайняли 21 місце. Впродовж усього конкурсу в Італії фіни та українці тісно контактували та спілкувались, неодноразово публікуючи спільні фото. А також фіни разом з Kalush Orchestra виконали разом пісню "Stefania".

В Україні гурт The Rasmus виступав чотири рази: у 2006, 2012, 2013 та 2018 роках. Востаннє вони побували в Україні на фестивалі "Файне місто" у Тернополі.