Jerry Heil відправилась на відпочинок в Дубаї: гарячі фото в купальнику

Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil відправилась у відпустку. Для елітного відпочинку вона обрала Дубаї. Зірка показала перші спекотні кадри в купальнику.

Успішна українська співачка та блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) вирішила влаштувати відпуску. Вперше за три роки вона відправилась за кордон, а місцем відпочинку обрала Об'єднані Арабські Емірати. Зірка залюбки показує, як проводить час та ділиться кадрами з пляжу.

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Jerry Heil у бікіні

Знаменитість поділилась гарячим кадром, який зробила, лежачи на піску. Яну сфотографували з верхнього ракурсу та показали, як вона насолоджується сонячними ваннами.

Jerry Heil постала перед камерою в стильному жовтому купальнику з чорно-білими смужками. Вона продемонструвала надзвичайно тендітну талію та пружні груди. Яна розпустила волосся та вклала його пишними хвильками. Співачка не доповнювала спокусливий образ макіяжем, засвітивши натуральну красу.

Також Jerry Heil оприлюднила відео, де показала сідниці та ноги, які згоріли на сонці у перший день відпочинку.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч:

Гарячий кадр знаменитості в купальнику розбурхав шанувальників. Вони написали безліч коментарів: