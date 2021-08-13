Jerry Heil "одружилася" і показала ранок нареченої: фото та відео

Співачка Jerry Heil приголомшила фанатів, організувавши весілля з собою. Артистка запросила гостей, одягнула весільну сукню й навіть сказала весільну обітницю самій собі.

Jerry Heil постійно приголомшує шанувальників. Та ніхто з них навіть подумати не міг, що зірка може одружитися сама з собою. Цього разу співачка перевершила всі очікування фанатів.

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Весілля Jerry Heil

Виконавиця показала свій ранок нареченої. Вона позувала у власній квартирі, одягнувши білий халат. Jerry Heil поставилася до події дуже серйозно. Навіть придбала символічну обручку, яка тепер красується на її безіменному пальці.



Ранок нареченої Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil



​Ранок нареченої Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil



​Ранок нареченої Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil



​Ранок нареченої Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil

Ввечері артистка влаштувала святкування, де були гості, ведучий. Біля квіткової арки, стоячи перед дзеркалом, Jerry Heil проголосила обітницю самій собі: "Найважливіша, єдина надійна людина у твоєму житті – це ти. І поки ти цього не зрозумієш, не зможеш подарувати щастя іншій людині. Я хочу сказати собі, що дуже люблю себе. І від цього дуже щаслива. Бажаю всім у цьому світі прийняття і любові до себе".

Також Jerry Heil поцілувала своє зображення в дзеркалі під рахунок ведучого, який традиційно лунає на весіллі після слова "Гірко"!".

Текст публікації Jerry Heil:

Тепер ви бачили все. На Заході це вже давно називається сологамією. Класний крок в стосунках з собою. Для мене – це філософія, це про прийняття себе. Бо коли у родичів по таймінгу внуки та весілля, а у тебе інші пріоритети, то, виявляється, і тут існує компроміс! А ще я вчора презентувала новий кліп! В ньому змінила колір шкіри... Але це ви вже самі зможете побачити за декілька годин!