Із моделей у кіноіндустрію: які моделі Victoria’s Secret змінили професію

Як відомо, компанія Victoria’s Secret зазнала чималих трансформацій. Цьому передувала низка скандалів: гострі непорозуміння з моделями, неприйняття публікою заданої тенденції, не до кінця зрозумілі історії з неповнолітніми дівчатами.

Така репутація негативно впливає на життя і кар'єру моделей. Багато з них не відкривають справжню причину того, чому вирішили покинути VS і розірвати контракт. Попри це, вони не зникають і з телеекранів. Беруть активну участь у зйомках фільмів чи серіалів, стають ведучими на телешоу. Ми вирішили показати, наскільки успішною може стати модель у кіноіндустрії.

Цікаво Супермодель Гейлі Бібер – нове обличчя білизняного бренду Victoria's Secret: стильні кадри

Кара Делевінь

29-річна дівчина незважаючи на свою модельну зовнішність, вирішила поринути у світ кіно й стати успішною акторкою. Ще з 10 років життя Кари крутилось довкола моделінгу. Вона була обличчям італійського видання Vogue, брала участь у багатьох показах відомих брендів. У 2012 і 2013 роках виходила на подіум шоу Victoria’s Secret як модель, проте не "ангел". Але у 2014 стався казус. Дівчина не пройшла кастинг на участь у показі, бо її назвали "розпухлою". Але організатори заперечували таке висловлювання. Навпаки, озвучили, що вона була однією з перших, кого затвердили на показ, але її не було з власних причин.

У 2015 році стало відомо, що Делевінь не хоче просуватись модельною драбиною, бо бачить себе у кіно. І їй таки вдалось втілити у життя головну мрію. Вона знялась у низці кінокартин: "Загін самогубців", "Тюльпанова лихоманка", "Лондонські поля", "Зірка на межі", "Життя за рік" та інші. Незважаючи на акторську діяльність, Кара часто знімається для відомих брендів. Тому ми не можемо говорити, що модельна сторона дівчини залишилась у минулому.



Кара Делевінь на постері "Загін самогубців" / Фото IMDb

Алессандра Амбросіо

Модель працювала з брендом VS близько 17 років. Саме цей контракт дав Амбросіо всесвітню славу. Вона була обличчям найкращих і дорогих компаній. Ще у 2006 році модель зробила перший крок у кіно – вона виконала епізодичну роль у фільмі про Бонда "Казино Рояль". Попри це Алессандра не збиралась покидати модельний бізнес. Тому зірка останніми роками надолужує в акторській кар’єрі. За її участі можна подивитись такі фільми: "Новенька", "Таємні істини", "Хто в домі тато", "Черепашки – ніндзя 2" і так далі. До слова, жінка з подругою та сестрою у 2019 році заснували власний бренд купальників – Gal Floria.



Алессандра Амбросіо, кадр із фільму "Хто в домі тато" / Фото IMDb

​До слова Завершення епохи "ангелів" Victoria's Secret: чим відзначився останній показ у 2018 році

Бруклін Декер

Жінка вважається однією з найяскравіших представниць компанії VS, хоч Бруклін не була "ангелом" і з 2010 року не є в складі моделей цього бренду. Ексмоделі вдалось побудувати не менш успішну кінокар’єру. Причина зміни професійної орієнтації – різке зниження попиту, як моделі. Її фільмографія налічує близько двох десятків кіноробіт. Серед них: "Морський бій", "Ліга", "Друзі з кращого життя", "Пісня про кохання", "Групова терапія", серіал "Грейс і Френкі" (2015-2021) та багато інших.



Бруклін Декер, кадр із фільму "Морський бій" / Фото IMDb

Кендалл Дженнер

Цілеспрямована дівчина, яка підкорила світ своєю красою, витримкою, рішучістю та іншими факторами. Ще з підліткового віку Кендалл мріяла про участь у показі Victoria’s Secret. У 19 років публіка таки побачила дівчину на подіумі. Це дало змогу підкорити Кендалл багато сходинок: вона стала постійною манекенницею цього шоу, одного року навіть посунула Жизель Бундхен зі сходинки найоплачуванішої моделі. Дівчина пройшлась знаменитою доріжкою декілька разів, після чого змінила професійні орієнтири.

Одного разу шанувальники не побачили зірку у заявці на показ. Натомість Кендалл на своїй інстаграм-сторінці виставила допис з брендом La Perla. Модель підписала багатомільйонний контракт і він передбачає, що не можна співпрацювати з іншими брендами у напрямку нижньої білизни. Таким рішенням дівчина отримала схвальні відгуки, адже це спосіб розвиватись і змінювати цілі. Незважаючи на успішну кар'єру моделі, ми можемо побачити її і в ролі акторки. Мова йде про такі фільми: "Не відставати від Кардашян", "Хлоя та Ламар", "Гаваї 5.0.", "Вісім подруг Оушена" та інші.



Обкладинка серіалу "Сімейство Кардашян" / Фото IMDb

Кейт Аптон

29-річна дівчина лише у 2011 році рекламувала колекцію піжам VS і знімалась у деяких каталогах цього бренду. Проте наступного року закрутився скандал. Кастинг-директорка Софія Неофіту в одному з інтерв’ю заявила, що зовнішність моделі "занадто звичайна". Дівчина вирішила не терпіти такого ставлення і розірвала зв’язки з компанією. Декілька років тому Кейт в одному із шоу закликала Victoria’s Secret змінити погляди щодо відбору кандидаток на подіумі. За її словами, шоу стало не цікавим, усі моделі схожі одна на одну. Аптон вирішила спробувати себе у кіно. Насправді її фільмографія поки налічує кілька фільмів, але ми впевнені, що це тільки початок. Фільми за участі зірки: "Як обікрасти хмарочос", "Інша жінка", "Дикун", "Робоцип" тощо.



Постер фільму "Стоянка" / Фото IMDb

Емілі Ратажковскі

Модель, яка полюбляє хизуватись пікантними фото з фотосесії. У березні минулого року жінка вперше стала мамою. Це хлопчик, але батьки дитини дотримуються позиції того, що справжню стать вони дізнаються, коли малюку виповниться 18 років. Тоді їхній первісток сам вирішить, хто він є: хлопець чи дівчина. Незважаючи на кардинальні зміни у житті, Емілі – досі модель VS. Але й у акторській кар’єрі зірка не збавляє обертів. Фільми з Ратажковскі: "Рік і день", "128 ударів серця", "Красуня на всю голову", "Наосліп", "Мистецтво обману" та інші.



Постер фільму "Мистецтво обману" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат