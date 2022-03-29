В Ірпені росіяни вбили батьків диригента Львівської опери: Руслана, Оксана Линів та інші горюють

Днем раніше головний диригент Львівської національної опери Іван Чередніченко повідомив, що шукає своїх зниклих батьків в Ірпіні. Але згодом волонтери йому повідомили, що їх вбили російські окупанти. Колеги чоловіка вже висловлюють свій жаль з приводу трагедії.

Іван Чередніченко повідомив у мережі, що пошук його батьків припиняється. Про жахливу звістку стало відомо в день звільнення Ірпеня від російських військ.

До слова В Ірпені біля власної оселі російські окупанти вбили батьків диригента Львівської опери

Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку та підтримку… Але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники… Тому попередній пост про пошук видаляю… Прошу помолитись за душі невинноубієнних… Надії та Володимира…

– написав чоловік.

Друзі та колеги диригента залишились шоковані новиною, та почали поширювати у себе в соцмережах слова співчуття Івану та його родині.

Співачка Руслана: "В Ірпені окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери Івана Чередніченка. Жоден злочин не буде забутий і прощений! Росія обов’язково відповість за напад на Україну, за кожне згублене українське життя! Бо кожен день приносить нові докази для Гаазького трибуналу. Тож наше завдання – не тільки захищати свою країну, але й фіксувати інформацію про злочини російської армії. Аби ніхто не уникнув відповідальності!"

Диригент Оксана Линів: "Мої щирі співчуття моєму колезі – Івану Чередніченку – головний диригенту Львівської національної опери. Обидва його батьки були вбиті російською армією в їхньому рідному місті Ірпінь. Останніми днями Іван і його сестра все ще сподівалися знайти свою матір пораненою в лікарні, але тільки сьогодні прийшла жахлива новина, що вони вже мертві".

Диригент Наталія Стець: "Мій дорогий колега-диригент Іван Чередніченко втратив батьків... Росіяни вбили їх біля будинку в Ірпені. Є щось сильніше за ненависть?!"

Диригент Маргарита Гринивецька: "Це батьки мого хорошого друга та колеги, надзвичайно талановитого диригента, головного диригента Львівської національної опери. Мирні світлі люди з Ірпеня. Їх було безжально вбито в Ірпені кацапами. Звістка про це прийшла в день звільнення міста. Від таких новин дуже боляче фізично. Іване, всі слова співчуття наразі нічого не означають... Не уявляю, який біль та лють всередині близьких… Єдине, що ми наразі можемо – розділити цей біль з тобою. Тримайтеся. Світла пам'ять!"