"Сльози заливають, не вірю": брат Ірини Федишин загинув під Соледаром – останнє їхнє фото

Ірина Федишин розповіла про важку втрату в родині. Її двоюрідний брат Роман Климкович загинув у боях за Соледар. Чоловіку було 34 роки.

Про загибель брата Ірина Федишин дізналася 9 лютого, коли зателефонували його побратими. Востаннє вони бачилися 25 січня 2023 року на її концерті у Трускавці. Відтепер усі її сольники будуть у пам'ять про Романа Климковича.

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Брат Ірини Федишин загинув під Соледаром

Сьогодні втратила свого двоюрідного брата Романа Климковича, який у свої 34 віддав життя за Україну, загинувши у бою під Соледаром. З перших днів війни пішов боронити рідну землю добровольцем. Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю,

– емоційно підписала Ірина Федишин.

Вона воліла б, щоб брата поранили або взяли в полон, але його тіло досі в окопі, де, за словами побратимів, оточення з трьох сторін.

В Ірини Федишин загинув брат під Соледаром / Фото з інстаграму співачки

Останнє фото Ірини Федишин з братом

Співачка буквально нещодавно бачилася з Романом, коли у січні його відпускали додому на 10 днів. Він встиг провідати бабусю, заскочити в гості до зіркової сестри та сходити на її концерт у Трускавці. Тоді вони зробили останнє спільне фото. До речі, за словами Федишин, чоловік ніби передчував біду, бо не міг наговоритися.

"Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене навіть думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовував. Ми стояли на коридорі й ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову", – пригадала артистка.

Ти гордився мною, а я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом – віддати життя за волю України. Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику. Спи спокійно, мій братику. Вічна пам'ять герою України,

– з надривом завершила Ірина Федишин.

Ірина Федишин з братом, який загинув під Соледаром / Фото з її інстаграму

У коментарях підтримали співачку та всю родину:

"Вічна пам'ять герою! Співчуття близьким";

"Яка важка кожна втрата. Вічна світла пам'ять герою";

"Вічна пам'ять! Дякуємо йому за захист";

"Вічна пам'ять герою! Співчуття, вам, рідним. Хай Бог помагає пережити горе і дочекатися перемоги";

"Боже мій, який жах і біль. Мої співчуття. Мої двоюрідні брати теж на війні. Молимося кожного дня. Так страшно".

Зазначимо, в інтерв'ю 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк так коментував відхід ЗСУ з Соледара: "Це стратегічно правильно. Цим опікується Генеральний штаб ЗСУ, і робить це все абсолютно ефективно. Чітко планує та говорить про аргументи".

Він наголошував, що в Соледарі "перемололи дуже велику кількість росіян – залишки більш-менш боєздатних частин російської армії, включно з зеками та ПВК "Вагнера", які є вмотивованими".