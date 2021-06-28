Ірина Шейк позувала з оголеними грудьми й на підборах: гаряче фото 18+

Модель зі світовим ім'ям Ірина Шейк ошелешила фанів новим гарячим фото. На тлі тропічних пейзажів зірка роздяглась до трусиків і показала оголені груди.

35-річна Ірина Шейк має розкішне тіло, яким хизується за будь-якої зручної нагоди. Зараз модель перебуває на зйомках в тропічній країні. На піщаному пляжі з білим піском вона продемонструвала еротичний образ.

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Знаменитість фотографувалася топлес, прикривши оголені груди руками. З одягу на ній лише крихітні стрінги жовтогарячого кольору та стильні босоніжки на високих підборах. Взуття вона підібрала в тон до трусиків.

Ірина Шейк обрала пікантну позу, присівши так, аби засвітити пружні сідниці та підтягнуті ніжки. Модель знімалась з мокрим волоссям і без крихти косметики на обличчі. Природну красу та спокусливі форми зірки оцінили понад 600 тисяч фанів.

Ірина Шейк топлес / Фото з інстаграму моделі

До слова, нещодавно Ірина Шейк посвітила сідницями під час рекламної зйомки в студії. Тоді модель позувала у сміливому боді з декольте та подібних босоніжках.