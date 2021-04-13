Ірина Шейк показала ідеальне тіло у спокусливій білизні Victoria's Secret

35-річна модель зі світовим ім'ям Ірина Шейк записала еротичне відео у білизні від бренду Victoria's Secret. У кадрі зірка з'явилася в бюстгальтері та трусиках, похизувавшися ідеальними формами.

Новий сексуальний ролик Ірини Шейк підірвав її майже 15-мільйонну аудиторію. Навіть без світських заходів, модних показів і червоних доріжок вона вміє привертати увагу публіки. Відео модель зняла вдома, однак виглядала так, ніби готова вийти на подіум.

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Манекенниця підібрала червоний комплект білизни – крихітні трусики та бюстгальтер, бретелі якого прикрашені стразами. Бездоганну зовнішність вона підкреслила насиченим макіяжем з акцентом на очі, а пухкі губи – ніжно-рожевою помадою. Довге волосся Ірина Шейк зібрала у низький хвіст, зухвало відкинувши його назад на відео.

Схоже, у власній квартирі в Нью-Йорку зірка була одна, адже знімала себе сама. Вона розмістила камеру так, щоб було видно і її апетитні груди, які вона ледь втримала в бюстгальтері, і пружні сідниці та стрункі ніжки.

"У мене є свій секрет", – підписала Ірина Шейк.

Фоловерів вразило ідеальне тіло знаменитості, тому вони засипали її коментарями: