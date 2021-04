Ірина Федишин зачарувала стильним повсякденним образом у червоній кофті: фото

Популярна українська співачка Ірина Федишин показала варіант весняного образу, який чудово підійде для офісу чи прогулянки. Артистка позувала на камеру в червоній кофті та темних штанах.

Ірина Федишин підкорює серця підписників та часто показує look of the day, надихає прихильниць на створення нових неординарних образів.

Повсякденний look Ірини Федишин

Виконавиця постала перед камерою, сидячи на розкішному дивані. Ірина зображена на фото в кофті червоного кольору, чорних штанах та масивних черевиках. Червоне вбрання зробило яскравий акцент в образі та додало родзинки.

Біляве волосся зіркова красуня вклала у фірмові локони. На обличчі Федишин, як завжди, зробила бездоганний макіяж: нафарбувала очі бежевими та коричневими тінями, а на губи нанесла блиск персикового кольору.



Повсякденний образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин



