У смарагдовій сукні: Ірина Федишин зачарувала бездоганним образом – фото

Відома українська співачка Ірина Федишин вкотре поділилася з шанувальниками новими світлинами. Знаменитість показала елегантний образ у смарагдовій сукні.

Джерело: інстаграм Ірини Федишин

Ірина Федишин є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Також вона часто показує свій look of the day, надихаючи прихильниць на красиві образи. Днями знаменитість постала перед камерою у вишуканій вечірній сукні.

Елегантний образ Ірини Федишин

Артистка опублікувала фото, де позує, сидячи у красивій кімнаті. Вона одягнула розкішну довгу сукню смарагдового кольору. Атласне вбрання мало пікантне декольте та виріз на нозі, які додали образові Федишин жіночності та спокусливості. Ірина не лише показала елегантну сукню, а й похизувалася довгими стрункими ніжками.

Такий look зірка поєднала з золотистими туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів її аутфіт доповнювало розкішне блискуче кольє. Біляве волосся красуня вклала в локони та забрала набік. На обличчі вона зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках і темною помадою на губах. Також увагу привертає бездоганний білий манікюр виконавиці.



Ірина Федишин у смарагдовій сукні / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У коментарях підписники Ірини Федишин залишають на її адресу багато приємних слів, адже вона вкотре підкорила їх неперевершеним образом.