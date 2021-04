Ірина Федишин підкорила весняним образом у вишуканому пальті: фото

Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре підкорила вишуканим аутфітом. Вона оприлюднила селфі, де постала перед камерою у стильному весняному пальті та зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом.

Артистка часто ділиться з багатотисячною аудиторією підписників цікавими кадрами з особистого та творчого життя. Зокрема, приділяє увагу світлинам, де показує look of the day.

Дивіться також Ірина Федишин захопила образом у білій сукні з бантом: фото

Весняний образ Ірини Федишин

Одну з фотографій, яку зірка днями поширила в мережі, вона, ймовірно, зробила в парку. Ірина опублікувала красиве селфі, де постала перед камерою в темно-синій кофті з високою горловиною та вишуканому пальті ніжно-рожевого кольору з принтом в сірі смуги.

Волосся Федишин зібрала у хвіст ззаду, залишила лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Також привертає увагу її макіяж: коричневі тіні на повіках і рожева матова помада на губах. Знаменитість довершила весняний аутфіт великими сережками-кільцями.



Весняний look Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин

У коментарях прихильники виконавиці залишають на її адресу багато приємних слів.