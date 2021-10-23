Ірина Білик після розлучення заговорила про нове весілля

Українська артистка Ірина Білик оголосила про розлучення з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Тепер виконавиця заявила, що планує знову вийти заміж, однак поки що не зустріла нового обранця.

Особисте життя Ірини Білик є одним з найобговорюваніших серед зірок української естради. Знаменитість не приховує, коли щаслива і коли чогось не вистачає. Так, зірка оголосила, що в її житті ще обов'язково буде весілля.

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Ірина Білик про майбутнє весілля

"Хочу сказати всій Україні, що в моєму житті ще обов'язково буде весілля. Воно буде несподіваним і дуже веселим. На святкування запрошу всіх зірок, усіх з української сцени, кого люблю та шаную. Але поки що немає обранця. Коли він з'явиться – я всім скажу", – наголосила Ірина.

Білик зазначила, що її коханий має бути людиною з добрим серцем, адже це для неї найголовніше.

Особисте життя Ірини Білик

З 1990 по 1998 рік Ірина була в стосунках з Юрієм Нікітіним. Вони познайомилися на фестивалі у Вінниці, а згодом Нікітін став продюсером Білик.

Після розставання з Юрієм Ірина закрутила роман з моделлю Андрієм Оверчуком. Закохані одружилися, в цьому шлюбі народився син Гліб. Однак історія кохання тривала недовго. Вже у 2002 році подружжя оголосило про розлучення.

З 2003 по 2006 рік Білик була з хореографом і телеведучим Дмитром Коляденком.

А у 2007 році виникли романтичні стосунки з танцівником Дмитром Дікусаром. Ірина та її коханий навіть взяли шлюб у Ріо-де-Жанейро.

У 2011 році Білик познайомилася з Асланом Ахмадовим. Вона зізнавалася, що це найкращий з усіх чоловіків, які в неї були. І саме від продюсера та фотографа захотіла другу дитину. Син Табріз народився з допомогою сурогатної матері.

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