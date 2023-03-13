Дружини загиблих дякували, – Павло Вишебаба про кліп "Тільки не пиши мені про війну"

Нещодавно військовий Павло Вишебаба зняв чуттєвий ролик з військовими під вірш "Тільки не пиши мені про війну". Він зізнається, що декого з бійців вже немає в живих, тому їх дружини вдячні за цю згадку.

Вишебаба розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що разом з військовими вигадав кліп до вірша. Його побратим був оператором.

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За його словами, всі герої кліпу – хлопці з його бригади. На жаль, декого вже немає серед живих.

Дружини загиблих хлопців дякували, що залишилася така згадка про них. Це ж я люблю все знімати, а інші хлопці не роблять так. Тому від загиблих залишаються лише фото з мирного життя, і люди навіть не знають, чим ці воїни займалися,

– каже Павло.

Вишебаба додав, що військові спілкуються з рідними загиблих і розповідають, що полеглі робили в останні дні життя.

Військовий наголошує, що всі кліпи придумує сам. Тільки кліп на "Азовські хвилі" знімав продакшн його друзів з Тернополя.

"Вони знали, що я поїду у відпустку в Тернопіль і запропонували зняти кліп на якийсь з треків. Я погодився, але одразу сказав, що маю лише годину на зйомки. Тому вони весь сюжет придумали самі й лише узгодили, чи мені все подобається", – сказав він.

Нагадаємо, що вірш "Тільки не пиши мені про війну" Вишебаба написав своїй доньці, яка була змушена виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вірш одразу став популярним і його вже переклали на понад десяток мов.

Чуттєвий кліп на вірш "Тільки не пиши мені про війну": відео

До слова, Павло Вишебаба також розповів про "Пташку" Катерину Поліщук, з якою виступає на благодійних вечорах. Він каже, що захоплюється її енергійністю. Як відгукуються про захисницю інші військові – читайте у нашій статті.