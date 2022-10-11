Завжди ставила на місце, – Наталка Денисенко про зйомки з російськими акторами та роботу в Росії

Акторка Наталка Денисенко за час понад 10-річної кар'єри стала зіркою українських серіалів. Її запрошували зніматися в Росії, однак в актриси не було причини їхати туди. Як Наталка ставилася до російських акторів, які приїжджали працювати в Україну, – дізнавайтеся далі.

Ні для кого не секрет, що фільми та серіали, які знімали в Україні, показували й в Росії. Часто саме росіяни фінансували ці зйомки, запрошували російських акторів, для яких створювали комфортні умови на знімальних майданчиках. В інтерв'ю 24 каналу Денисенко відверто розповіла про зйомки з росіянами.

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Наталка Денисенко про зйомки з росіянами

Актриса почала зніматися в епізодах у 2012 – 2013 роках. Тоді взагалі не розуміла, що, де і як відбувається. Ситуація змінилася у 2014 році. Тоді було багато зйомок українського виробництва, але на них запрошували російських акторів. Однак Наталка не вважала їх "метрами". Вона так само грала головні ролі та ставилася до них на рівні.

Я була господаркою на знімальному майданчику, бо це моя країна, я всіх знала, а вони приїхали в гості. Вони в нашому продакшині й це ми платили їм гроші, вони були найманими робітниками,

– підкреслила Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото з особистого архіву акторки

"Якщо бачила якесь зверхнє ставлення, то завжди ставила на місце. Я не добирала слів. Чомусь була тенденція, коли наші актори відчували себе "другим сортом", але у мене не було такого внутрішнього відчуття, тому намагалася так себе й поводити з росіянами. Щоб вони теж не думали, що якісь "метри", – сказала акторка.

Чи пропонували Денисенко роботу в Росії

Багато акторів мріяли потрапити до Москви, нібито там більше можливостей для професійного розвитку. Наталці Денисенко також пропонували зніматися у країні-агресорці, але вона відмовилася.

Пропонували записувати самопробу, пропонували головні ролі, запрошували на проби. Але в мене було достатньо роботи в Україні. Тут я мала і роботу, і головні ролі, і сім'ю, і дитину. У мене не було причини їхати туди. Деяких акторів я розумію, бо вони тут нікому не були потрібні. А там з'являлася перспектива, вони їхали в Росію як заробітчани. У мене була інша ситуація,

– наголосила Наталка.