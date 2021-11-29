Інтерв'ю з Геннадієм Вітром: дружба з Винником і Данилком, шоу-бізнес, сім'я, кліп з артистами

Геннадій Вітер – український співак, телеведучий та телепродюсер. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу артист розповів про дружбу з Олегом Винником та Андрієм Данилком, знайомство з зірками світової естради та кліп, у якому знялися колеги.

Як знаменитості поводяться поза камерами, чим Андрій Данилко відрізняється від Вєрки Сердючки, чи справжній Олег Винник на сцені, де Оля Цибульська поцілувалася з Павлом Зібровим, – про все це та багато іншого в інтерв'ю з Геннадієм Вітром, який відомий як Gena Viter.

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Початок роботи на телебаченні і знайомство з зірками

У 2007 році Ви почали працювати на телебаченні. Як можете описати тодішню ситуацію в цій індустрії?

На телебачення я потрапив випадково. Ніколи навіть і не мріяв про роботу там. Одна з моїх близьких подруг запропонувала записати інтерв'ю з відомими людьми, бо журналіст, який контактував з артистами, захворів. Оскільки маю хорошу комунікацію, товаришую з багатьма, то погодився. Тоді думав, що це лише на один раз. Але через 2 тижні мені запропонували постійне місце праці.

Звісно, що ситуація у 2007 році відрізнялася від тієї, яка є зараз. Тоді особисто я по-іншому ставився до телеіндустрії, не розумів, як працює цей бізнес. Для мене все було новим, мав зацікавлення, бажання чогось досягати, можливість спілкуватися з великою кількістю людей, мене почали впізнавати на вулиці.



Геннадій Вітер / Фото JetSetter.ua

З того часу Ви, ймовірно, почали відвідувати різні події, де було чимало відомих людей. З ким з зірок шоу-бізнесу познайомилися першим?

Колись була гумористична телепередача-серіал "Шоу довгоносиків". І я мріяв познайомитися з акторами звідти. Так і сталося. Це також дало поштовх відвідувати театральні гуртки, ходити на спектаклі. Вони залучали мене до своїх виступів.

А з зірок тоді мегапопулярною була Ірина Білик.

Яким було перше враження від зустрічі з Іриною і чи не було воно оманливим?

Я ніколи заочно не зачаровуюся людьми. Можу любити творчість, але не сприймати людину як особистість, бо вона не є для мене орієнтиром, ідолом.

Ірина підкорила мене простотою, щирістю, вмінням розпочати розмову і підтримати її. Між нами не було стосунків: вона – зірка, а я – ніхто, лише чогось навчаюся. Напевно, це одна з небагатьох артисток, які вміють створювати навколо себе затишну атмосферу. Вона завжди цікавиться не лише творчістю співрозмовника, а і його життям поза сценою. І це дуже важливо.

Людям завжди цікаво дізнаватися за лаштунки стосунків між відомими людьми, які вони в колі друзів, знайомих, колег. Яка атмосфера панує на світських подіях?

Український шоу-бізнес – це "тераріум", де є велика кількість "тарантулів", "кобр", "анаконд", де кожен готовий один одного вкусити, ранити. Я ж не будую стосунків, які подібні до цих.

Спілкуюся лише з тими людьми, з якими ми дихаємо одним повітрям, з якими насправді приємно розмовляти. У нас немає змагання, хто крутіший. Для мене – це сім'я, до якої можу віднести Андрія Данилка, Олега Винника, Олю Полякову, Діму Монатіка, Сергія Танчинця. З цими людьми мені комфортно розмовляти, між нами немає поняття статусності. Для мене це не зірки, а люди, яким цікаве моє життя. Ніколи нікому не поклонявся. Наприклад, не розумію, чому поклоніння має бути перед президентом. Так, його потрібно цінувати, поважати, адже обрали всенародно. Це та людина, яка має вести країну вперед. Але в мене точно ніколи не будуть тремтіти руки під час зустрічі нашого гаранта. Так само в мене немає відчуття хвилювання, коли поряд артист. Я спілкувався з величезною кількістю світових зірок, серед яких Мадонна, Леді Гага. І ніколи не було відчуття, що вони ставляться до мене неправильно. Це такі ж люди, як і ми. Всі однакові.



Геннадій Вітер / Фото пресслужби артиста

До прикладу, Оля Полякова дуже імпульсивна і, дивлячись на неї, можуть виникати різні емоції. Але для мене це друг, з яким легко говорити на різні теми. Та, знаючи характер Олі, завжди треба бути готовим до її жорстких жартів. Однак на це точно не потрібно ображатися.

Між артистами часто виникають скандали, які активно обговорюють в мережі. Як Ви ставитеся до публічних з’ясувань стосунків між колегами?

Це природна складова шоу-бізнесу. Презентувати якусь пісню – замало. Все одно треба показувати стосунки з рідними, друзями. Це той світ, у який аудиторія хоче зануритися. У моєму житті є правило: завжди відкрито говорити про конфлікт, якщо він є.

Чи відокремлюєте творчість артистів від їхніх людських якостей?

Є артисти, творчість яких, мені подобається, але як люди не імпонують. Але це не означає, що надалі я не сприйматиму музику, яку вони презентують. Вмію розділяти особисте та емоційне.



Геннадій Вітер на зйомках фільму / Фото пресслужби артиста

Де здебільшого розпочинаються товариські стосунки між знаменитостями? Можливо, це публічні заходи, концерти, ТВ-шоу, соцмережі?

Кожному з нас щось потрібно. І саме це, напевно, є моделлю поведінки та вмінням знаходити спільну мову, домовлятися. Найголовніше, щоб не було конфліктних ситуацій чи якихось моментів, за які може бути соромно. Варто говорити про все одразу чесно, дивлячись в очі.

Бувають ситуації, коли робите щось в колаборації, людина обіцяє одне, а через деякий час без попередження змінює плани. Це неприємно, але таке життя і це певне загартування. Особисто я з цього роблю висновок, що з людиною не можна починати ділові стосунки.

Репутація – дуже важка річ. Спочатку ви працюєте на неї, а потім – вона на вас. Я завжди стараюся, щоб всі дії та поведінка не приносили дискомфорт людям, які поруч.

Дружба з Винником, Данилком і Поляковою

З ким з відомих людей перебуваєте у близьких стосунках?

Є три людини, які на всі події реагують моментально. Ми слідкуємо за життям один одного: Олег Винник, Оля Полякова та Андрій Данилко. Вони завжди поруч. Не просто колеги, це друзі, сім'я. Розумію, що можу зателефонувати до них в будь-який момент. Вони так само. І ми чутимемо один одного не лише в робочих питаннях, а й особистих.

Олег Винник є улюбленцем мільйонів жінок, збирає аншлаги на концертах. А яким Олег є в колі друзів?

На сцені він справжній, такий, як в житті. Але поза сценою з ним можна поговорити на дуже особисті теми. Звісно, що цю інформацію я не буду розповсюджувати, оскільки Олег хоче залишити її в таємниці. Щоб оприлюднити все, треба володіти дуже зрадницькими рисами. Ми всі чудово розуміємо, що чим більший успіх людини, тим більше інтересу до неї. Але є щось занадто особисте та рідне, що можна розповісти лише найближчим.



Геннадій Вітер та Олег Винник / Фото з інстаграму артиста

Олег дуже простий, щирий, завжди всім цікавиться. На всі події в моєму житті дуже швидко реагує. Для мене не проблема зірватися вночі й приїхати до Олега, щоб обговорити якусь тему, бо для нього це важливо. Те саме він зробить для мене. Є риси, які роблять артиста справжнім. Цим людям хочеться вірити, у них немає фальші, тому й стають улюбленцями мільйонів. Не грають, а живуть. Олег живе сценою, на сцені, дуже любить людей, для яких творить.

Яка історія, пов'язана з Винником, Вам запам'яталася найбільше?

Рік тому я приїхав до Олега в гості. Ми тоді обговорювали спільні плани і мені зателефонувала мама. Я сказав: "Мамочко, вибач, не можу зараз говорити, пізніше перетелефоную". І почув від Олега: "Стоп". Він взяв слухавку і розмовляв з моєю мамою. Коли діалог закінчився я ще хвилин п'ять просто сидів і мовчки дивився на нього. Якби він був бездушною людиною, то він би просто відмахнувся і сказав: "Так, звісно, подзвониш мамі пізніше". Для мене це певний показник вміння дружити, бути справжнім і чесним.

Ось такі моменти запам'ятовуються найбільше. І коли зовсім нещодавно мама пішла з життя, Олег першим написав мені.

Також товаришуєте з Андрієм Данилком. Які основні відмінності є між Данилком і Вєркою Сєрдючкою?

Для мене Андрій – унікальна людина. Без проблем можу зайти до нього в гримерку. Ми часто зідзвонюємося, постійно переписуємося, обговорюємо якісь речі. Але, коли заходжу в гримерку і бачу Вєрку Сердючку, перебуваю в ступорі. Для мене – це улюблениця всього світу, той образ, який дуже люблю, який допомагає мені у важкі моменти усміхнутися. Це дві зовсім різні планети: з Андрієм можу говорити про все, що завгодно, а перед Сердючкою – закривається рот.

І це є майстерністю Андрія, який насправді є великим артистом. Схоже, що це єдина людина, до якої маю заходити зі стуком, перед якою є це відчуття ступору. Це той персонаж, який закохав у себе практично весь світ.



Геннадій Вітер та ляльк у вигляді Вєрки Сердючки / Фото пресслужби артиста

Шоу-бізнес та особисте життя

Ви, Олег та Андрій є одними з тих знаменитостей, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Чому Ви для себе обрали таку позицію?

Бо це дуже інтимне. В мене можуть летіти будь-які камені, мене можуть принижувати, ображати, висловлювати свою думку. І навіть якщо мені щось не подобається, все одно слухатиму. Але найцінніше, що в мене є, – це сім'я, мій дім. Мені хочеться оберігати найрідніших, бо вони все сприймають дуже близько до серця. Якщо розумію, що деякі моменти є лише піаром, не варто брати їх до уваги, то найрідніші хвилюватимуться. Максимально оберігаю їх від цього. Для мене важливо, щоб вони усміхалися, тому не хочу показувати їх громадськості. Про мене можуть говорити будь-що, але родина – це той світ, який не хочу ні з ким ділити.

Розумію, що багатьох цікавлять особисті теми, але я відповідаю лише настільки, наскільки можу. Щоб своє зберегти.



Геннадій Вітер на сцені / Фото пресслужби артиста

На Вашу думку, чому деякі відомі люди навпаки активно висвітлюють особисте життя?

Можливо, не вистачає сплесків у творчості. Коли є якісь невдачі, певно, будь-яка творча особистість готова максимум для того, щоб привернути увагу аудиторії. Артистам це важливо. Для мене теж, але стараюся знаходити інші варіанти. У такі миті велику роль відіграє команда зірки, яка керує і розуміє, що точно необхідно показати аудиторії. Звісно, коли вже нічого не залишилось і нема чим здивувати, простіше все розповісти про сім'ю.

Та я радше буду вдень і вночі наполегливо працювати, шукати пісні, придумувати колаборації, інфоприводи й сам за це відповідатиму, ніж залучатиму найцінніше. Рідні люблять, оберігають, роблять для мене все. А над роботою думатиму з командою.

Кліп, у якому знялися зірки української сцени

У вересні цього року Ви презентували нову відеороботу на пісню "Больше 30". У ній знялися багато колег, разом з якими Ви були в складі зіркової сотні на шоу "Співають всі!". Ідея цього відео з'явилася саме на цьому проєкті?

Пісню я написав ще весною. Але ніяк не міг знайти ідею для кліпу. Будь-яка відеоробота має бути частиною життя артиста, бо інакше вийде казка, яка не завжди має позитивний фінал.

Коли на "Співають всі!" подивився на колег, зрозумів, що у нас прекрасний шоу-бізнес, є люди з якими можна поспілкуватися на різні теми, об'єднати їх. Кажуть, що шоу-бізнес – це одне велике ліжко. Я з командою вирішили "затягнути" цих людей у "ліжко". Тим більше жартома кажуть, що за мою допомогу треба зі мною переспати. Ось і зіркам і довелося зробити це в кліпі. На знімальний майданчик приїхали Павло Зібров, Оля Цибульська, Анастасія Приходько, Володимир Остапчук, Наталія Могилевська, Анна Трінчер, Міла Кузнєцова.



Геннадій Вітер на зйомках кліпу / Фото пресслужби артиста

Головний сенс цієї роботи – до всього ставитися з іронією. Коли людині 18 – 20 років, вона лише робить перші кроки в дорослому житті, здається, що після 30 все закінчиться. Але насправді до 30 років можна отримати освіту, побудувати сім'ю, дім, подорожувати. І вже після цього віку ніби відкривається дихання і приходить усвідомлення того, що тепер можна насолоджуватися цим життям. Найголовніше, щоб людям навколо також було комфортно.

На жаль, у світі є багато токсичних людей. Я намагаюся уникати й виключати їх з кола спілкування. Життя прекрасне лише тоді, коли можна усміхнутися будь-якій, навіть незнайомій, людині. Треба навчитися робити добрі справи не тому, що це потрібно комусь, а тому, що це може допомогти іншій людини втілити якусь мрію в життя. Необхідно пам'ятати, що усмішка здатна ощасливити інших. Світ прекрасний і йому допомагають існувати усмішкою, любов'ю, відкритою душею.

Так, шоу-бізнес – це одне велике ліжко і в кожного свої ролі, але при правильному поєднанні цих ролей і певній гармонії він може перетворитися на справжню родину.

Gena Viter – "Больше 30": дивіться відео онлайн

Через насичені робочі графіки артистів важко зібрати разом. Як Вам вдалося це зробити?

Вони не знали, що відбуватиметься. В мене репутація людини, якій довіряють. Ніколи не змушу робити когось те, на що сам не підписався б. Спершу їхнє ставлення було скептичним, не знали, що робити, але згодом розслабилися й навіть реалізовували власні ідеї.

Анастасія Приходько, яка ніколи не танцювала, станцювала в моєму кліпі. Дуже цього соромилася і боялася. А Оля Цибульська поцілувалася з Павлом Зібровим.

Найважчим і найважливішим моментом була прем'єра кліпу. Я дуже хвилювався, але в результаті всі залишилися задоволеними. Ніхто не мав поганого вигляду. Круто, коли друзі, колеги можуть відриватися разом зі мною. Я завжди відгукуюся на їхні прохання й для мене було важливо те, що вони вчинили так само. Не тому, що нам один від одного щось потрібно. Просто кращим цей світ роблять люди, які вміють слухати й допомагати один одному.

Скільки часу тривали зйомки й чи були якісь проблеми під час них?

Зйомки тривали 16-17 годин. Звісно, не обійшлося без інцидентів. Колеги вирішили кинути мене в басейн. Перед тим я питав режисера, чи він глибокий, і він запевнив, що по шию. Мене кинули з висоти й, як виявилося, глибина басейну була навіть не по пояс. Тоді дуже сильно вдарився куприком й, на жаль, тоді всі почули мої нецензурні висловлювання. Та через 15 хвилин ми продовжили зйомку. Як то кажуть: "Життя продовжується і шоу має тривати".

У підписі до кліпу Ви подякували всім, хто став його частиною, назвавши цих артистів "друзями". На Вашу думку, дружба в шоу-бізнесі таки існує?

Якщо дружба справжня, то вона не обірветься. Другу можна пробачити все. Та й справжній друг не ображатиметься, не злитиметься, а зателефонує і з'ясує, що сталося. Перервати спілкування, не маючи якогось пояснення ситуації, – найдурніше у світі.



Геннадій Вітер з Приходько та Остапчуком / Фото пресслужби артиста

У шоу-бізнесі кожен "б'ється" за свою аудиторії, прагне "вирвати" її. Але це має бути здорова конкуренція. Немає сенсу знищувати колег, бо аудиторія сама обирає, чиїй творчості надавати перевагу. Потрібно просто працювати.

Коли я спілкуюся з колегами, то чую логічні думки, які точно не звучать так: "Я нічого не казатиму, бо ти станеш суперзіркою, а я не отримаю свого слухача". Ми щиро радіємо перемогам. Можемо прийти один до одного на концерт, подарувати квіти, привітати з прем'єрою, подзвонити просто так. У цьому і є дружні стосунки. Це дуже важливо. На жаль, не всі на таке здатні. Але мені щастить. Думаю, дружба в шоу-бізнесі таки існує, не зважаючи на те, що це те середовище, де кожен готовий вкусити.