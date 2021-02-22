Скандальну російську блогерку Інстасамку облили зеленкою: відео 18+

Блогерку з Росії, Дарію Зотєєву, більш відому за псевдонімом Інстасамка, вчора, 21 лютого, облили зеленкою. Хто напав на дівчину – невідомо. Проте, у мережі вважають, що напад несправжній.

Інстасамку облили зеленкою

Популярна блогерка Інстасамка опублікувала в інстаграм-сторіз відео, де заявила, що на неї напали і виплеснули у лице розчин зеленки. Руки, обличчя та одяг дівчини були практично повністю вимазані зеленою рідиною.

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Зі слів Дарії, на неї напали неподалік її офісу й про те, хто вчинив напад, блогерка не знає. Одразу після інциденту вона зняла на вулиці відео, де й поділилась тим, що з нею трапилось.

Інстасамку облили зеленкою: відео – обережно, нецензурна лексика! (18+)

"Щойно до мене підбіг якийсь чоловік і вилив на мене зеленку. Ви нормальні узагалі? Ви адекватні?" – також крізь сльози говорила дівчина.

Однак, підписники інстаграм-блогерки не квапляться її шкодувати. Більше того, користувачі вважають, що напад на Дарію є фейком й вона всього лиш намагається вчергове "зловити хайп". Відразу після випадку Дарія опублікувала фото на своїй сторінкці в інстаграмі де сидить на кріслі в облитому зеленкою одягом. Люди одразу зреагували на фото й писали коментарі, де не вірять, що на дівчину дійсно хтось напав. Дехто навіть додав до цієї ситуації сарказму.

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Чому вигляд такий ніби тебе зеленкою намалювали, а не виплеснули її в лице?

Це зробили ті візажисти, яких ти вигнала.

А ви теж фотографуєтесь після того, як вас облили зеленкою?

Дякуємо за черговий хайп і брехню.

Що відомо про Інстасамку?

Дарія Зотєєва, тобто Інстасамка, стала популярною блогеркою завдяки вмінню звертати на себе увагу. Дівчина часто знаходиться у центрі скандалів, які іноді сама й провокує. Раніше було відомо, що Інстасамка сама зініціювала пограбування власного будинку, аби набрати популярності.

Нещодавно Дарія знову викликала обурення у мережі тим, що принизила за спізнення візажистів, які повинні були зробити їй макіяж на зйомку кліпу. Дівчина нецензурно обізвала візажисток, викинула їхні речі й виставила за двері. Через таку нахабну поведінку кінопрокатна компанія TenLetters прибрала голос Інстасамки з мультфільму "100% Вовк", який вона озвучувала.

Інстасамка вигнала візажистів: відео – обережно, нецензурна лексика! (18+)