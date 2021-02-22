Скандальну російську блогерку Інстасамку облили зеленкою: відео 18+

Джерело:інстаграм Інстасамки
Блогерку з Росії, Дарію Зотєєву, більш відому за псевдонімом Інстасамка, вчора, 21 лютого, облили зеленкою. Хто напав на дівчину – невідомо. Проте, у мережі вважають, що напад несправжній.
Популярна блогерка Інстасамка опублікувала в інстаграм-сторіз відео, де заявила, що на неї напали і виплеснули у лице розчин зеленки. Руки, обличчя та одяг дівчини були практично повністю вимазані зеленою рідиною.
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Зі слів Дарії, на неї напали неподалік її офісу й про те, хто вчинив напад, блогерка не знає. Одразу після інциденту вона зняла на вулиці відео, де й поділилась тим, що з нею трапилось.
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"Щойно до мене підбіг якийсь чоловік і вилив на мене зеленку. Ви нормальні узагалі? Ви адекватні?" – також крізь сльози говорила дівчина.
Однак, підписники інстаграм-блогерки не квапляться її шкодувати. Більше того, користувачі вважають, що напад на Дарію є фейком й вона всього лиш намагається вчергове "зловити хайп". Відразу після випадку Дарія опублікувала фото на своїй сторінкці в інстаграмі де сидить на кріслі в облитому зеленкою одягом. Люди одразу зреагували на фото й писали коментарі, де не вірять, що на дівчину дійсно хтось напав. Дехто навіть додав до цієї ситуації сарказму.
Дарія Зотєєва, тобто Інстасамка, стала популярною блогеркою завдяки вмінню звертати на себе увагу. Дівчина часто знаходиться у центрі скандалів, які іноді сама й провокує. Раніше було відомо, що Інстасамка сама зініціювала пограбування власного будинку, аби набрати популярності.
Нещодавно Дарія знову викликала обурення у мережі тим, що принизила за спізнення візажистів, які повинні були зробити їй макіяж на зйомку кліпу. Дівчина нецензурно обізвала візажисток, викинула їхні речі й виставила за двері. Через таку нахабну поведінку кінопрокатна компанія TenLetters прибрала голос Інстасамки з мультфільму "100% Вовк", який вона озвучувала.
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