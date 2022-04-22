Інна Мірошниченко зізналась, чи очікувала війну в Києві після рідного Донецька

Телеведуча Інна Мірошниченко – родом з Донецька, тому війна її застала не лише у рідному місті, а й в Києві, де та проживала з чоловіком і дітьми. Вона зізнається, що до останнього не вірила у такі звірства росіян.

Дружина ведучого розповіла, що через те, що вона працювала в інформаційному просторі, то щодня обговорювала в ефірах ймовірну війну по 3 години поспіль. Але вона однаково не вірила, що це станеться.

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Я досі не можу прийняти це нормально. Я думала, що на Донбасі цей конфлікт вже існує, і люди вже звикли до цього, там тим паче не було, такого як в Ірпені, Бучі і так далі. Ми були впевнені в тому, що це політична гра і таким чином Росія намагається у нас відібрати Донбас і Крим, але що ніколи в житті не вторгнеться і не буде так нещадно вбивати людей,

– поділилась Мірошниченко.

За її словами, востаннє вона була у рідному місті аж у 2005 році, коли навчалась в університеті. Після другого курсу Інна постійно працювала, ймовірно, у столиці (за освітою вона юрист), тому відкладала поїздку додому. А коли з'явилась така можливість, то Донецьк окупували.

"У 2014 році зрозуміла, що відкладати не потрібно було. Я 9 років відкладала це питання і вже не знаю, чи зможу коли-небудь побачити школу, в якій навчалась, двір, у якому я виросла. Інколи заходжу на Google Maps і просто дивлюсь, який вигляд має моє рідне місто", – розповіла жінка.



Інна Мірошниченко розповіла про рідний Донецьк / Фото з інстаграму жінки

За її словами, усі близькі друзі вже давно виїхали з міста та живуть по всьому світу. Є такі, що живуть у Москві, адже з дитинства у її місті було звичним поняттям вважати Росію – батьківщиною, а Москву – столицею.

Школяркою я на це не звертала увагу. В мене було розуміння, якій країні я росту і яка моя столиця, тому що в мене мама – киянка, яка переїхала за татом в Донецьк, але це не було конфліктно. Ніхто ні з ким не сперечався щодо цього. Хочуть люди любити Москву – нехай люблять, це їхнє право,

– каже про тодішнє виховання та пропаганду юристка.