Ілона Гвоздьова засвітила розкішну фігуру в обтислому боді: еротичне фото

Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова оприлюднила гаряче фото в обтислому бежевому боді. Вона показала розкішне тіло після других пологів.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова рідко ділиться з прихильниками еротичними фото. Однак цього разу вона потішила фанів відвертою світлиною.

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Ілона Гвоздьова в боді

Зірка оприлюднила новий гарячий кадр. Вона постала перед камерою на темному тлі у спокусливій позі. Ілона приміряла бежеве боді з глибоким декольте. Вбрання вдало підкреслило тендітну талію танцівниці та її апетитні стегна. Помітно, що Ілона Гвоздьова вже повернулась у форму після других пологів.

Довге волосся хореографиня вирівняла та розпустила. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Ілона Гвоздьова підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи нюдовою помадою.

"В душі весна, в кадрі застигла поза, в тілі трохи зайвих кілограмів. Можливо я ще не повернулася в свою ідеальну форму, але те, що бачу на цій картинці, мене цілком радує. Після 30 років я зрозуміла для себе одну важливу річ, що потрібно любити і приймати себе в різних формах і станах. Можливо, сьогодні я не ідеальна для великих сторінок журналу, але я ідеальна для себе і свого чоловіка!" – написала Ілона Гвоздьова під фото.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Нове фото танцівниці розбурхало уяву шанувальників: