Син став захисником України: як склалось життя сім'ї Ігоря Пелиха, який загинув 14 років тому

Ведучий Ігор Пелих загинув у ДТП 14 років тому. Нині його син – воїн ЗСУ, а донька захоплюється музикою.

Рівно 14 років тому в автомобільній аварії загинув український ведучий Ігор Пелих. 24 Канал зібрав все, що відомо про журналіста та як зараз живуть його діти.

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Що відомо про Ігоря Пелиха

Ігор Пелих народився у Тернополі, де й навчався. Він отримав фах майстра взуття, але працював на заводі дуже недовго. Також займався вільною боротьбою й перебував у націоналістичному русі. Грав на гітарі та організував музичний фестиваль у Тернополі.

Згодом Ігор Пелих створив та вів авторську музичну передачу "Веселий Роджер" на регіональному телебаченні. Та з часом перебрався до Києва, де спершу працював діджеєм, а потім влаштувався ведучим на "1+1" у програмі "Не всі вдома". Тоді ж він познайомився з дружиною Олександрою Лозинською.

Архівне відео з гуртом ТНМК:

Популярність та успіх не завадили Ігорю піти навчатися в Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Він став адміністратором каналу ICTV, ведучим телепрограм "Галопом по Європах" (туристична програма, телеканал ICTV), "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт". Пелих був першим, хто не погодився з редакційною політикою каналу під час подій Помаранчевої революції. Ігор Пелих був засновником та генеральним продюсером студії "Роги і копита продакшн".

Життя Ігоря Пелиха обірвалося 8 травня 2008 року, коли йому було 35. Аварія сталась у Києві на проспекті Перемоги, коли він їхав на весілля в Житомир. Телеведучий сидів на задньому сидінні, а після зіткнення вилетів через лобове скло. Винуватець спершу втік з місця трагедії, але потім сам з'явився в поліцію й був засуджений на 9 років.

Як зараз живе його сім'я

Старшому синові Ігоря Пелиха Іванові було 7 років. Нині йому 20 років – він дуже схожий на покійного батька. Юнак захоплювався кінематографом та навчався на режисера в університеті мистецтв імені Карпенка-Карого. Але став воїном ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення.

Війна насправді ніфіга не красива і романтична, як це часом здається з постів у фб, інсті, і кожна новина про успішно звільнене село під час контрнаступу насправді дається ціною, яку поки не побудеш тут, напевно, ніколи і не усвідомиш,

– писав Іван Пелих кілька місяців тому.



Іван Пелих / Фото з його інстаграму

19-річна донька Ігоря Соломія захоплюється музикою, як і її батько в юні роки. Вона грає на гітарі й організовує камерні виступи.



Соломія Пелих / Фото з фейсбука

16-річна Устина навчалась у приватній школі.



Устина Пелих / Фото з фейсбука

Олександра Лозинська неактивна в публічному просторі. Відомо, що спочатку вона була керівником продакшн-студії "Роги і копита", що займалася виробництвом передач і серіалів. Згодом Олександра зайняла місце продюсера телепроєктів на каналі ТЕТ. Останні роки Олександра захоплюється танцями.



Олександра Лозинська (зліва) з командою "Скаженого весілля" / Фото з фейсбука