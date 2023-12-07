Багатодітна мама і дружина військового: оголосили представницю України на "Місіс Світ-2023"

Днями стало відомо, хто представить Україну на конкурсі краси "Місіс Світ-2023", який запланований на 14-21 січня в Лас-Вегасі. Так, від України на сцену вийде Олена Єлізарову.

Вона має свій успішний бізнес. Крім того, виховує трьох дітей. Водночас з'ясувалося, що першочергово представляти Україну мала інша учасниця.

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Хто представить України на "Місіс Світ-2023"

Це буде 37-річна бізнеследі, багатодітна мати та дружина військовослужбовця Олена Єлізарова. Вон разом із чоловіком виховує трьох дітей. Водночас є засновницею ювелірного бренду та дизайнеркою інтер'єру.

Це ще один майданчик, на якому Україна може заявити про себе. Розповісти про нашу культуру та традиції, зробити більш помітними витвори українських дизайнерів одягу та аксесуарів. Для мене велика честь і відповідальність представляти нашу країну в цей складний час,

– наголосила жінка.

Відомо, що Олена також написала дитячу казку разом із заспокійливою колисковою. Композиція отримала визнання на престижній Global Music Awards в категорії "Найкраща пісня для дітей".

Мала бути інша представниця

З'ясувалося, що спершу у конкурсі повинна була брати участь стилістка Лана Малінська. Втім, вона відмовилася через сімейні обставини.

А проте, існує вірогідність того, що вона матиме можливість представляти Україну на конкурсі "Місіс Світ" наступного року.