Христина Решетник вразила бездоганною фігурою на Мальдівах: спекотне архівне фото

16 травня 2021 , 20:24
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Джерело:

інстаграм Христини Решетник

Дружина успішного українського ведучого Григорія Решетника Христина продовжує публікувати відверті світлини з відпочинку на Мальдівах. Зірка вкотре розбурхала мережу гарячим кадром.

Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина повернулися з відпочинку більш як тиждень тому. Але зіркова кохана продовжує публікувати еротичні кадри з Мальдівів та хизуватися фігурою після третіх пологів. 

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Христина Решетник в бікіні

Дружина шоумена еротично позувала перед об'єктивом на тлі неймовірно красивого заходу сонця. Вона постала в блакитному бікіні на тонких бретелях. Купальник дозволив Христині Решетник продемонструвати пишні груди, стрункі ніжки й тендітну талію.

Спокусливий образ зіркова дружина доповнила масивним кулоном на тонкому ланцюжку. Вона зібрала волосся у низький хвостик. Нове фото Христини завело користувачів мережі: 

  • "Мадонна";
  • "Красуня";
  • "Заворожує";
  • "Шикарна";
  • "Неймовірно".


Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Автор: Надія Біленко