Григорій Решетник припустив, хто б міг бути наступним "Холостяком": коли зніматимуть новий сезон

Ведучий проєктів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник розповів, чи буде наступний сезон шоу. Він натякнув, хто б міг стати його головним героєм.

Шоумен та телеведучий Григорій Решетник розповів, що кожен "Холостяк" – щирий та відкритий до дівчат, а також щирий у бажанні відшукати кохання. Та з кожним наступним сезоном вид діяльності героя – інша.

Читайте також Не спілкуюсь, – Саша з "Холостяка" розповіла про ставлення до Алекса Топольського після шоу

Хто може бути наступним "Холостяком"

Ведучий зізнався, що кожного року команда романтичного реаліті-шоу орієнтується на бажання аудиторії: які чоловіки приваблюють, надихають, можуть задати планку. Решетник натякнув, що наступним героєм "Холостяка" може бути військовий – відповідно до нинішніх реалій.

"Так, був період, коли це був принц. А потім у четвертому сезоні, це був 2014 рік, у нас з'явився перший український Холостяк – львів'янин Костянтин Євтушенко, який одразу підкорив усю жіночу аудиторію не бізнесом, а чудовою українською мовою. За ним був футболіст Сергій Мельник – і люди нам писали: "А хто це, ніколи не чула про такого, що – не знайшли когось більш відомого?". А потім був Нікіта Добринін, якого серед інших претендентів обрали саме наші глядачі".

Зараз ми також бачимо зміни у сприйнятті глядачами головних героїв. Ідеальний образ українського чоловіка – вже точно не принц. Тепер найбажаніший Холостяк для них – український військовий, який захищає нас кожного дня. Ми чуємо цей запит, і він відгукується з нашим внутрішнім бажанням стосовно того, яким би нам хотілося бачити наступний сезон,

– зізнався Решетник.

Коли зніматимуть наступний сезон

, що нещодавно Григорій Решетник показував фото з виконавцем Shumei та Лесею, натякнувши, що знайшов нових героїв реаліті-шоу. Та скоріш за все, це жарти. Хоч Лесю Нікітюк досі хотіли б бачити у "Холостячці", а вона сама заявляла, що й проєкт з нею у головній ролі буде і зовсім скоро.

Телеведучий додав, що зйомки наступного "Холостяка" вже плануються, адже їм немає альтернативи на українському телебаченні. Та, ймовірно, вони почнуться вже після перемоги.

Адже ці проєкти про справжні емоції, про рівне право вибору в стосунках, яке мають і чоловіки, і жінки. Аудиторія це відчуває і відповідає нам багаторічною любов'ю,

– поділився Григорій Решетник.

"Тому так, ми завжди в пошуках головних холостяків і холостячок, за яких українці будуть переживати як за самих себе. Мріємо, щоб якомога швидше настала наша перемога над ворогом, щоб почати роботу над новою історією, адже виробництво саме цих проєктів дуже залежить від ситуації в країні".