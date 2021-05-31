"Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан вперше після фіналу разом з'явилися на публіці

Пара, яка склалася у фіналі 11 сезону "Холостяка", продовжила будувати стосунки поза камерами. Після виходу на екрани останнього епізоду реаліті-шоу Анна та Михайло почали разом з'являтися на публіці. У суботу, 29 травня, вони відвідали одну з київських вечірок.

Після закінчення зйомок "Холостяка" Анна та Михайло були змушені протягом 3 місяців приховувати свої стосунки. Все для того, щоб зберегти інтригу до показу останнього випуску сезону. Тепер вони сміливо можуть влаштовувати романтичні прогулянки та разом відвідувати громадські місця.

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Закохані вже 3 місяці живуть разом. Михайло заради обраниці погодився переїхати з Харкова в Київ. Пара орендує квартиру, де й була разом увесь той час, поки не можна було зустрічатися в інших місцях.

Перше публічне побачення Анни та Михайла

Днями і інстаграм-сторіз Анна оприлюднила декілька коротких роликів, де позує разом із коханим. Заливако та Богдан відвідали вечірку з нагоди відкриття колоритної зони для літнього відпочинку Cuba Camp. Подія відбулася в Києві, на Трухановому острові.

Закохані влаштували запальні танці та насолоджувалися часом теплого весняного вечора. На пост-шоу "Холостяка" Анна зазначала, що їй дуже бракує таких подій, оскільки звикла постійно кудись ходити. Тепер вона сміливо може відвідувати різноманітні заходи разом із Михайлом.



Михайло Заливако та Анна Богдан на вечірці / Скриншот інстаграм-сторіз Богдан



Михайло Заливако та Анна Богдан на вечірці / Скриншот інстаграм-сторіз Богдан



Михайло Заливако та Анна Богдан на вечірці / Скриншот інстаграм-сторіз Заливаки

Наразі пара не розповідає про плани щодо особистого життя. Михайло раніше зазначав, що все має розвиватися поступово. Однак ці 3 місяці, які закохані провели вдома, дуже зблизили їх. Заливако та Богдан багато розмовляли, пізнавали один одного. Оскільки обоє обожнюють подорожі, то їм навіть вдалося одного разу полетіти в Туреччину. Також пара свже спланувала наступні мандрівки.