Холостяк 12 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув шоу

Минулого тижня "Холостяк" попрощався з двома дівчатами – Юлею та Роксоланою. Першу він вважає невпевненою в собі, а в другій не побачив зацікавленості у стосунках. Кого з учасниць та чому Алекс відпустив у 6 випуску – дізнайтеся далі.

Боротьба за серце "Холостяка" стає все запеклішою. 12 сезон реаліті-шоу багатий не лише на романтичні побачення, але й на сварки на скандали. Дівчата не соромляться показувати свої емоції, однак не завжди це діє їм на користь, інформує 24 канал.

Не пропустість Холостяк 12 сезон 6 випуск: поцілунки в Дубаї, скандал між дівчатами, скасована церемонія троянд

Другий тиждень в Дубаї виявився дуже пристрасним і напруженим. Алекс побував на побаченнях з кількома дівчатами, ближче познайомився з ними, але все хороше, що було у 6 випуску, перекреслили анонімні думки учасниць одна про одну.

Записати ці висловлювання запропонував ведучий Григорій Решетник. Перед церемонією троянд дівчата разом з "Холостяком" прослухали всі аудіозаписи і були шоковані. Здебільшого, учасниці поливали одна одну брудом, принижували.

До теми Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Алекс був вражений такими повідомленнями, не сподівався, що почує цей негатив. Завершення тижня було дуже емоційним, тому "Холостяк" скасував церемонію троянд. Нікого з дівчат він не відправив додому. Наступного тижня Топольський поспілкується з ними, все обдумає і тоді робитиме висновки.



У 6 випуску ніхто не поїхав додому / Скриншот з інстаграму "Холостяка"