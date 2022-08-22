"Холостяк-12" повертається: коли відбудеться прем'єра романтичного реаліті-шоу

Шоу "Холостяк" 12 сезон все-таки вийде на екрани попри війну в країні. Прем'єра романтичного проєкту відбудеться восени.

Ще з початку року українці очікували на прем'єру романтичного реаліті-шоу "Холостяк". 12 сезон повинен був вийти на екрани телевізорів ще 4 березня, але російська загарбницька війна змінила усі плани.

До теми Обов'язково реалізуємо, – Григорій Решетник розсекретив учасників наступної "Холостячки"

"Холостяк" повертається

Організатори проєкту повідомили, що вирішили все-таки випустити 12 сезон "Холостяка" з головним героєм Алексом Топольським. Точних дат ще не зазначають, але відомо, що ми побачимо нову романтичну історію цієї осені.

Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям! Цієї осені на телеканалі відбудеться прем'єра "Холостяка" 12 сезон – найромантичнішого проєкту країни, який занурить вас в атмосферу справжнього кохання і пристрасті і подарує незабутні емоції,

– поділилися в мережі.

"Холостяк Алекс Топольський спробує знайти ту єдину, яка подарує йому надію, нагадавши, що таке справжні почуття".

"Холостяк" повертається: дивіться анонс онлайн

У мережі на анонс проєкту реагують позитивно:

"Повертайтесь, нам потрібні такі звичайні повсякденні шоу, для того, щоб хоч якось відволікатись";

"Чекаю з нетерпінням. Хочеться емоцій від перегляду".

, що зйомки 12 сезону завершилися у січні 2022 року, але через війну прем'єру відклали. Григорій Решетник, ведучий "Холостяка" та "Холостячки" спершу повідомляв, що прем'єра легендарного шоу відбудеться восени після перемоги

Також зауважимо, що з паузи вже зняли інше розважальне шоу – "МастерШеф. Битва сезонів". Новий випуск вийшов 20 серпня.