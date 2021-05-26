"Холостячка" Злата Огнєвіч розбурхала мережу яскравим образом в костюмі на оголене тіло: фото

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка стала головною героїнею 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка", відправилася в Туреччину на зйомки кліпу. Артистка оприлюднила декілька яскравих фото, де позувала у зеленому костюмі та засвітила оголені груди.

Артистка продовжує публікувати у своєму інстаграмі гарячі фото з сонячної Туреччини. Вона постає перед камерою у яскравих образах, які демонструють не лише красу та жіночність, а й сексуальність.

Дивіться також "Холостячка" Злата Огнєвіч зачарувала яскравим образом у Туреччині: фото в червоній сукні

Яскравий look Злати Огнєвіч

Виконавиця позувала на території розкішного готелю. Зірка приміряла костюм зеленого кольору, що є одним із найактуальніших у цьому сезоні. Вбрання складалося з широких штанів і піджака на один ґудзик. Увагу аудиторії прихильників Злати привернуло те, що вона одягнула піджак на оголене тіло. Огнєвіч похизувалася пишними грудьми, на яких не було бюстгальтера.

Волосся співачка вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила виразний макіяж з рожевою помадою на губах. Довершила аутфіт вишуканим намистом. Злата звабливо позувала, підкорюючи серця чоловіків.



Яскравий образ Злати Огнєвіч у Туреччині / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Яскравий образ Злати Огнєвіч у Туреччині / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Прихильники не залишили без уваги такий яскравий допис виконавиці. У коментарях вони засипають її компліментами.