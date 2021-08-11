Вже цієї осені: шоу "Холостячка" заінтригувало новим анонсом із Златою Огнєвіч

Довгоочікуваний другий сезон шоу "Холостячка" відбудеться вже зовсім скоро. А поки організатори шоу лоскочуть нерви своїм шанувальниками новими тизерами.

Новий відеоролик за участю головної героїні шоу – співачки і композиторки Злати Огнєвіч підкорив мережу. У ньому артистка приміряла кілька цікавих образів, шукаючи "того самого" коханого. Зйомки тизеру проходили в розкішному палаці та в полі.

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"Вже дуже скоро на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра осені 2021 року. Проєкт "Холостячка" на чолі зі співачкою та композиторкою Златою Огнєвіч підкорюватиме наші серця і даруватиме вир незабутніх емоцій. Запали вогонь кохання разом із Холостячкою Златою Огнєвіч цієї осені", – йдеться в анонсі до відео.

Реакція мережі

Прихильники реаліті-шоу трішки розчарувались, що про дату прем'єри шоу досі нічого не відомо, втім, були не менш раді побачити Злату у чарівних амплуа:

"Як же красиво знято! Команда "СТБ" – супер!";

"Дуже миле відео";

"Мамо рідна, як це красиво. Слів нема просто...";

"Найкрутіше промо за всі роки холостяків і холостячок";

"Вау";

"Дуже красиве промо! Щось мені підказує, що буде дуже круто! Злата – прекрасна!";

"Дуже чекаємо".

Проте знайшлось серед коментаторів чимало скептиків, які не вірять у кохання на проєкті і їм не подобається головна героїня: