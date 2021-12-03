"Холостячка" 2 сезон: чи погоджуєтеся ви з результатами фіналу

3 грудня відбувся фінал 2 сезону шоу "Холостячка". Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. А Ви погоджуєтеся з таким вибором дівчини?

Фінал "Холостячки" був емоційним і непередбачуваним. Кожен з учасників прагнув стати обранцем Злати Огнєвіч. Чоловіки будували з нею стосунки протягом трьох місяців, мріяли про сім'ю, спільне майбутнє після шоу. Та лише одному учаснику Злата могла відповісти взаємністю.

До теми "Холостячка" 2 сезон 12 випуск: гарячі побачення в Тунісі та фінальний вибір Злати Огнєвіч

Вибір у фіналі був дуже важким для Злати. Вона не хотіла робити боляче жодному з чоловіків, однак вимушена була попрощатися з двома. На початку 12 випуску шоу покинув Роман Свечкоренко, а у фіналі "Холостячка" не змогла відповісти "так" Дмитру Шевченку.

Тож обранцем Злати Огнєвіч став Андрій Задворний!