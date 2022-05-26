Хочу, щоб люди не плакали, – Віталій Козловський дав 3 концерти в укриттях Запоріжжя
Джерело:інстаграм Віталія Козловського
Співак Віталій Козловський зустрівся з українцями в Запоріжжі. Він заспівав для військових, лікарів, переселенців з Маріуполя. Щоб концерти були максимально безпечними, їх провели в укритті.
Віталій Козловський підтримує українців на культурному фронті. Він зустрічається з земляками, щоб хоч трохи відволікти їх від думок про війну та жахливі реалії сьогодення.
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Віталій Козловський виступив у Запоріжжі
Артист опублікував відео зворушливих зустрічей. Віталій заспівав для наших захисників, лікарів, а також людей, які через бойові дії втратили житло. Нині мільйони українців змушені покидати рідні домівки через безжальні обстріли з боку росіян. Раніше наші артисти виступали на великих сценах, а зараз тішать людей піснями в укриттях.
Запоріжжя. Замість площ і будинків культури, три концерти у бункері. Для військових, лікарів і переселенців з Маріуполя. Я хочу, щоб люди не плакали. Я хочу, щоб люди всміхались і танцювали від душі у вільній нашій Україні. Так і буде,
– написав Козловський під відео.
Концерт Віталія Козловського в Запоріжжі: дивіться відео онлайн
У коментарях під роликом українці дякують співаку за підтримку. Зараз кожен з нас переживає складні часи, тому, як ніколи, необхідне єднання, розуміння, допомога.
- "Всі артисти, які залишились в Україні і підтримують наших українців і військових, – фантастичні і великі молодці! Дякуємо вам! Ви навіть не уявляєте, як це важливо!"
- "Дякуємо за підтримку!"
- "Дякуємо, що своїми піснями підтримуєте українців і допомагаєте у складні часи".
- "Так і буде! Ми переможемо! Ти зараз даруєш дуже важливі емоції людям!"
- "Ти неймовірний!"
- "Дякуємо, що даруєте людям усмішки!"