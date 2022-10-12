Хлої Кардашян видалили рідкісну пухлину з обличчя

Світська левиця Хлої Кардашян вдруге у житті перенесла операцію з видалення меланоми. Лікарі виявили її на обличчі через 7 місяців після того, як вона вперше її помітила.

Блогерка та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" розповіла, що їй видалили "надзвичайно рідкісну" пухлину з обличчя. Більше ніж через пів року вона звернулася до лікарів і зробила біопсію "невеличкої шишки" на обличчі. Лікарі сказали, що їй негайно потрібно зробити операцію.

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Зараз вона відновлюється після операції і жартує, що шанувальники тепер можуть "насолоджуватися тим, які чудові пов'язки для обличчя я роблю". Також вона попросила усіх відповідально ставитись до свого здоров'я та відвідувати лікарів, коли вони побачать зміни на своїй шкірі.

Я щодня користуюся сонцезахисним кремом, для мене це як релігія, тож ніхто від цього не застрахований. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно та регулярно проходьте самоогляд, а також щорічні огляди,

– каже Хлої.

Варто додати, що це не перший випадок, коли у Хлої діагностували меланому. Вперше її виявили на спині, коли дівчині було 19 років.

"У мене була меланома на спині, і мені зробили операцію, щоб видалити її, тож я схильна до меланом", – констатувала зірка. Також вона подякувала своїм лікарям, які допомогли їй з недугою.

Хлої Кардашян видалили пухлину з обличчя / Фото з інстаграм-сторіс

Варто додати, що завдяки вчасному діагностуванню рак шкіри вдалось побороти не лише Хлої, але й іншим зіркам: Х'ю Джекману, Дженніфер Моррісон, Мішель Монаган, Брук Шилдс, Елізабет Тейлор та іншим.