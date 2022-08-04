Alina Pash, Wellboy та інші: українські хіти липня

Літо для наших артистів багате на нові пісні та колаборації. У червні вони потішили шанувальників неочікуваними дуетами, тому на цьому не зупинилися. Пісні, якими можете поповнити свій плей-лист, – далі.

Wellboy випустив першу пісню без продюсування Бардаша, Alyona Alyona та Jerry Heil продовжили тішити спільними треками, а Монатік презентував цілий альбом під назвою "ART Оборона".

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Звісно, що головною темою більшості треків є війна в Україні. Зараз важко писати та думати про щось інше. Щодня гинуть мирні люди, наші захисники ризикують життям, виганяючи окупантів. Увесь біль, сміливість українців, жагу до життя та бажання назавжди звільнитися від російських загарбників артисти викладають у піснях. Прем'єри липня, які вже стали хітами, дивіться далі у добірці 24 каналу.

Хіти липня від українських артистів

"Друга Ріка" – "Чи ти почув": дивіться відео онлайн

MamaRika – "Як ти там живеш": дивіться відео онлайн

Jerry Heil, Alyona Alyona, Ela – Kupala: дивіться відео онлайн

Alina Pash – Heaven: дивіться відео онлайн

ТНМК – "Енергодар – це Україна": дивіться відео онлайн

Wellboy – "Ворогів на ножі": дивіться відео онлайн

Тарас Боровок – HIMARS: дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Гори": дивіться відео онлайн

ROXOLANA – "Не бійся": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Квіти мінних зон": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Світло": дивіться відео онлайн

Kozak System – "Не покинь": дивіться відео онлайн