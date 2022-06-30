Підкорили TikTok і серця українців: хіти червня від наших зірок

У час війни артисти не перестають випускати нові пісні. Зворушливими та енергійними треками вони не лише популяризують українську культуру, а й підіймають патріотичний дух, мотивують не опускати рук.

У перший місяць літа зірки презентували пісні про війну, Україну, кохання. Зараз у всіх думки лише про одне – перемогу, на яку ми всі дуже чекаємо.

Цікаво Інтерв'ю з POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash: "Рамки, які були до війни, зруйновані"

Українські артисти потішили несподіваними, яскравими колабораціями, зворушили ліричними треками. Зараз можна побачити співпраці, які у мирний час, напевно, не відбулися б. Війна згуртувала Україну та її народ, об'єднала музикантів, які прагнуть покращити бойовий дух наших захисників і земляків. Кожен наближає перемогу на своєму фронті. Зокрема, одним з найяскравіших хітів червня став "Ми з України", до виконання якої долучилися всі топові українські зірки. Ця пісня створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України.

Зірки шоу-бізнесу – "Ми з України": дивіться відео онлайн

На війну пішли тисячі синів, яких матері з молитвами чекають вдома. Виконавець Alekseev у День захисту дітей зворушив піснею "Мама". Це композиція про кожного з нас, про вдячність найдорожчій у світі людині, про право на дитинство, про світ любові, ніжності і теплоти!

Alekseev – "Мама": дивіться відео онлайн

Декілька прем'єр знаменитості присвятили сотому дню війни.

Ексгастролерка Світлана Лобода випустила проникливу пісню "Молитва" , яка довела мережу до сліз.

випустила проникливу пісню , яка довела мережу до сліз. Бандуристка KRUТЬ презентувала присвяту кожному українцю, який пережив 100 днів війни, – "Скажи мені, Боже" .

презентувала присвяту кожному українцю, який пережив 100 днів війни, – . Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва записати трек, пронизаний болем, на "Думи" Шевченка.

Світлана Лобода – "Молитва": дивіться відео онлайн

KRUТЬ – "Скажи мені, Боже": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео онлайн

Леся Нікітюк перекваліфікувалася з телеведучої у волонтерку, але підіймати настрій своїй багатомільйонній публіці не забуває. Цього разу зірка потішила ще й фанатів Степана Гіги – переспівала його "Цей сон".

Леся Нікітюк – "Цей сон": дивіться відео онлайн

Alyona Alyona та Jerry Heil за час війни вже записали три спільні треки. У червні виконавиці презентували проникливу композицію "Чому?".

Alyona Alyona та Jerry Heil – "Чому?": дивіться відео онлайн

Популярні артисти POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash об'єдналися у пісні-подяці непереможним українським героям, які щодня борються за Україну, – "Перед світанком". В новому треці музиканти вшановують відвагу й хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, які переплітаються з українськими народними мотивами.

POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash – "Перед світанком": дивіться відео онлайн

Настя Каменських вже понад 4 місяці перебуває за кордоном, але в новій пісні Back Home артистка зізналася, що хоче додому.

NK – Back Home: дивіться відео онлайн

Володимир Дантес випустив нову україномовну пісню "Тільки ми". Він присвятив її темі кохання і парам, які розлучилися через війну.

Володимир Дантес – "Тільки ми": дивіться відео онлайн

Головним хітом червня в TikTok став "Ластівки". Українці зняли під нього величезну кількість запальних роликів, тож ви, ймовірно, вже чули його. А повною версією можете насолодитися прямо зараз.

Chico & Qatoshi – "Ластівки": дивіться відео онлайн