Гурт KALUSH заспівав з Христиною Соловій: проникливий кліп на пісню "Таксі"

Реп-гурт KALUSH та українська співачка Христина Соловій презентували спільну пісню "Таксі", а також романтичний кліп на неї. Зірки розповіли про чуттєву історію кохання.

Український реп-гурт KALUSH та співачка Христина Соловій потішили шанувальників спільною проникливою композицію. Вони також опублікували кліп на офіційній сторінці в ютубі.

До слова Бейонсе написала новий сингл: він стане саундтреком до фільму "Король Річард" з Віллом Смітом

Спільна пісня KALUSH та Христини Соловій

Виконавці у пісні "Таксі" розповіли про складну історію кохання. У ній йдеться про пару, яка вже розійшлась, однак так і не може відпустити одне одного. Їхнє спілкування увійшло у звичку та, ймовірно, перетворилося на залежність.

"Кожне кохання – окремий фентезі-світ, зітканий з особистих спогадів, які залишаться малюнками в пам'яті на все життя. Ця пісня про розставання двох людей. Вони розуміють, що не можуть більше бути разом, знаходять мільйони аргументів, чому їх історія закінчилась. Але, коли бачаться, чи пишуть один одному – можуть сказати лише – "тільки не сьогодні, не зникай в таксі"", – розповіла про композицію Христина Соловій.

У кліпі Псючий Син (лідер гурту KALUSH) та Христина Соловій грають роль саме тих хлопця та дівчини, які тільки нещодавно припинили стосунки, але не можуть до кінця попрощатися один з одним.

"Тільки не сьогодні, не зникай в таксі, бо без тебе в місті гаснуть всі вогні". Впевнений, що кожен має людину, якій може присвятити такі слова. Ця пісня – історія, яка змушує переживати слухача. Історія, яка зачіпає навіть тих, кому вона чужа. Історія, яка була в кожного з нас,

– поділився соліст KALUSH.

KALUSH та Христина Соловій – "Таксі": дивіться відео онлайн



Реакція мережі

Лише за кілька годин кліп на пісню "Таксі" набрав понад 25 тисяч переглядів та безліч коментарів. Шанувальники здивовані, але водночас і задоволені несподіваною колаборацією ліричної співачки та реп-гурту.