Гурт "Друга Ріка" вирушає в благодійний європейський тур, аби зібрати кошти для ЗСУ

За ініціативи європейських промоутерів український рок-гурт "Друга Ріка" вирушає в благодійний тур "Хто, якщо не ми?". Виступи організовують з метою зібрати кошти на закупівлю тактичної амуніції для військових.

Зараз музиканти весь час присвячують волонтерству. Лідер колективу Валерій Харчишин спочатку збирав кошти на амуніцію для військового підрозділу, де служить його брат. За декілька днів артистові вдалося зібрати мільйон гривень, повідомляє 24 канал.

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Пізніше ініціатива Валерія переросла в онлайн-концерт гурту під назвою "Маріуполь". На ньому вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень на тактичну амуніцію для вже іншого військового підрозділу. Старший син Харчишина також захищає Україну зі зброєю в руках.

"Друга Ріка" вирушає у благодійний тур

Щоб допомогти українським військовим, музиканти відіграють благодійні концерти у європейських містах. Усі зібрані під час виступів кошти підуть на допомогу Україні: аби підтримати постраждалих під час бойових дій в Україні внаслідок військової агресії РФ, а також закупити тактичну амуніцію для воїнів.

Ми не покидаємо країну, а лише використовуємо можливість провести виступи там, де це можливо. Для цього матимемо дозвіл на одноразовий виїзд та зобов'язання на наше гарантоване повернення після закінчення туру. Наша мета – не обтяжувати й так виснажений український народ, а зібрати якомога більше допомоги українцям, там, де це можливо, аби прискорити перемогу України над російськими окупантами,

– пояснив Харчишин.

Гурт виступить у таких містах:

29 квітня – Вільнюс (Vakaris Vilnius);

30 квітня – Рига (FIRST MIR);

1 травня – Таллінн (CATHOUSE);

4 травня – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 травня – Брно (Zoner BOBYHALL).



"Друга Ріка" вирушає в благодійний тур Європою / Фото пресслужби

Для тимчасово переміщених осіб, зареєстрованих у відповідний спосіб громадян України, вхід на концерти безкоштовний. У вашому паспорті має бути штамп про перетин кордону після 24 лютого. Для безоплатного відвідування концерту необхідно попередньо заповнити форму за посиланням та надіслати будь-який посильний внесок на закупівлю амуніції для ЗСУ на благодійний рахунок гурту, зазначений нижче. Всі інші охочі можуть придбати квитки на сайті.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку – ПриватБанк

МФО банку – 305299

Отримувач платежу – Лучкін Володимир Юрійович

IBAN – UA213052990000026203893340711

Рахунок отримувача – 26203893340711

Валюта картки – UAH

РНОКПП отримувача – 2596502196

PayPal: lukaua@yahoo.com

Номер картки Приватбанк: 5363542013946513

Номер картки Монобанк: 5375411413432829