Гучне розлучення, наркотики та амулет з кров'ю: історія кохання Меган Фокс і Колсона Бейкера

Новина про заручини Меган Фокс і Колсона Бейкера облетіла весь світ. Музикант освідчився коханій через півтора року стосунків. Їхній роман став одним з найскандальніших 2020 року, адже зруйнував міцний шлюб акторки. Ці та інші деталі читайте в матеріалі Showbiz 24.

Скоро в Голлівуді побільшає на одне зіркове подружжя. 35-річна Меган Фокс відповіла "так" 31-річному співаку Колсону Бейкеру, відомому під псевдонімом Machine Gun Kelly. Поки весь світ вітає закоханих з заручинами, пригадаймо як закрутився і розвивався їхній роман.

Це обговорюють всі Меган Фокс виходить заміж за Колсона Бейкера

Історія кохання Меган Фокс і Колсона Бейкера

Усе почалося на знімальному майданчику трилера "Опівночі у високій траві", який провалився в прокаті, але подарував Голлівуду ще одну розкішну пару.

Я сидів на сходах свого трейлера і кожен день чекав моменту, коли наші погляди зустрінуться. Я просто сидів, чекав і сподівався, що вона зверне на мене увагу,

– розповідав музикант.

Спочатку Меган Фокс і Колсон Бейкер були просто друзями, але дуже швидко дружба переросла у роман. Їхні стосунки стрімко розвивалися, адже графіки співпадали, і вони багато часу проводили вдвох.

Меган Фокс і Колсон Бейкер на зйомках фільму / Фото з інстаграму

Однак у той час, як у животі Меган Фокс уже пурхали метелики, вдома її чекав чоловік Браян Остін. У шлюбі вони прожили 10 років, але як тільки в зірки з'явились почуття до співака, вона без вагань розірвала союз. Актор запевняє, що про новий роман дружини дізнався не з преси, вона нібито сама розповіла йому, що закохана в іншого.

У травні 2020 року Браян Остін офіційно підтвердив розлучення з Меган Фокс, а документи до суду вони подали лише в листопаді. Тоді як у коханні Колсону Бейкеру зірка зізналась у липні.

Будучи заміжньою, акторка знялась у пікантному кліпі Колсона Бейкера – позувала з ним у ванній і в ліжку. Відео на пісню Bloody Valentine стало першим підтвердженням їхнього роману.

Machine Gun Kelly – Bloody Valentine: дивіться відео онлайн

Відтоді пара не соромилася демонструвати свої почуття на людях – пристрасно цілувалась під прицілом папараці, публікувала відверті фото, а в листопаді вперше вийшла у світ. Меган Маркл і Колсон Бейкер з'явились на червоній доріжці премії American Music Awards 2020. Ця поява поклала початок їхнім ефектним виходам на світських заходах.

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Попри чутки і провокації у пресі закохані буквально кричали про свої почуття. Музикант, наприклад, носив амулет з краплею крові Меган. Цю прикрасу йому вручила сама акторка перед тим, як полетіла на зйомки в Болгарію. Так Колсон завжди відчуває її присутність.

Нещодавно ж пара вперше знялась для обкладинки глянцю GQ Style. Вони позували у незвичній фотосесії в екстравагантний образах.

Меган Фокс і Колсон Бейкер знялися у спільній фотосесії / Фото GQ Style