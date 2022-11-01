Григорія Решетника з дружиною розкритикували за поїздку в Прагу: "А на фронт не хочеться"

Український ведучий Григорій Решетник опублікував зворушливе фото з дружиною, яке зробив у Празі. У дописі він закликав закоханих знаходити час одне на одного і нарвався на критику.

До початку повномасштабної війни Решетники багато подорожували. Вони часто вирушали у романтичні поїздки, влаштовували побачення. Тепер, коли чоловікам заборонений виїзд за кордон, Григорій таки зміг виїхати з України, через що його розкритикували в мережі.

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Григорія Решетника розкритикували за фото з Праги

В інстаграмі ведучий опублікував фото, де позує з коханою дружиною на вулицях Праги. У дописі він закликав закоханих у такий складний час знаходити час одне для одного.

Знаходьте час одне на одного. Знаю, що зараз це особливо складно, проте дуже важливо. Ці миттєвості роблять нас сильнішими та стійкішими до будь-яких випробувань,

– написав Решетник під фото.

Дружина Григорія вже прокоментувала публікацію коханого і подякувала йому: "Дуже дякую тобі за цю можливість перезавантажитись".

Реакція мережі

Однак слова Григорія викликали обурення у багатьох підписників. В Україні триває війна, багато чоловіків зараз на фронті і місяцями не бачаться з сім'ями, не можуть приїхати додому, вже не кажучи про за кордон. Своє невдоволення фоловери висловлюють у коментарях.

"Дискримінація в Україні. Одним чоловікам можна виїхати, а іншим – ні. Порушення прав людини! Мій чоловік чогось не може мені надати таку можливість відволіктися!"

"Повиїжджали з України лише шоумени. Свої "шкури" рятувати. Справжні українці залишилися боронити Батьківщину. Ось вам патріоти".

"Так, Гришо, краще відпочивати з родиною у тихому, чудовому місці! Правильно, в Україні ж війна! А справжні чоловіки боронять твою країну! Прийде перемога і потім всі ці хитрі повернуться. Одні жінки дітей ховають, сидять у підвалах, чекають чоловіків з війни, а ви знайшли час одне для одного! Оце патріоти та захисники своєї країни!"

"Хіба зараз час, щоб піаритися? А на фронт не хочеться?"

Та є й ті підписники, які продовжують засипати зіркову сім'ю компліментами.