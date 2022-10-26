Григорій Решетник виїхав до Європи без дітей та зізнався, як почувається за кордоном

Український ведучий Григорій Решетник відправився до Австрії з робочою поїздкою. Він розповів про його враження перебування за кордоном.

Український телеведучий Григорій Решетник поділився новим фото й дописом у соцмережах. Він поділився, що виїхав за кордон.

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Григорій Решетник приїхав у Європу

Шоумен пояснив, що поїхав до Відня з робочою метою та на декілька днів. Але навіть за такий короткий час він почав сумувати за домом.

Робоча поїздка до Європи. Фізично я тут на декілька днів, але думками й серцем в Україні – там діти, батьки, друзі та надзвичайні українці. І як би спокійно тут не було, але моя "душа не на місці". Дуже тягне додому. Можу тільки уявити, як хочуть повернутися додому ті, хто живе "на виїзді" всі ці місяці. Бо рідний дім може бути лише один,

– поділився Григорій Решетник.



Григорій Решетник / Фото з інстаграму шоумена

У коментарях погодилися з телеведучим. Йому пишуть про свій досвід ті, хто перебуває за кордоном.

"Так, є таке, і це бажання підсилюється, коли розумієш, що не зрозуміло, коли зможеш реально поїхати з дитиною, щоб було безпечно";

"Все залежить від того, як людина жила в Україні";

"Плачу. Рідний дім тільки один. Неймовірно хочемо додому з дітками";

"А я як хочу додому, але знаю, що не скоро";

"Дім – найкраще місце на Землі. Я безмежно щаслива, що знаходжуся вдома, з близькими, рідними людьми";

"Рідний дім тільки один, і це Україна";

"Це точно".