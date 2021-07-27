Грайлива Маша Єфросиніна показала спокусливі форми у спідній білизні: фото

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала нові фото зі зйомки в рекламі спідньої білизни. Вона похизувалась бездоганними формами й завела мережу.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна дуже рідко ділиться відвертими фото на особистій сторінці в інстаграмі. Однак вона забула про комплекси та знялась у пікантній фотосесії.

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Маша Єфросиніна у білизні

Телеведуча грайливо позувала перед об'єктивом на світлому тлі. Для зйомки вона приміряла чорну напівпрозору та пудрово-рожеву спідню білизну. Маша Єфросиніна хизувалась пишним бюстом та тонкою талією, вигинаючись на камеру.

Знаменитість не доповнювала образ аксесуарами, акцентуючи на своєму сексуальному тілі. Вона розпустила волосся та вклала його пишними локонами, а обличчі зробила красивий макіяж. Маша Єфросиніна нафарбувала очі коричневими тінями та підкреслила губи матовою нюдовою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Серед коментаторів, які зробили компліменти телеведучій, виявилося безліч українських зірок – Оля Полякова, Ольга Сумська, Христина Решетник, Даша Астаф'єва, Джамала, Ірина Горова та Катя Сільченко. Усі вони захоплюються неймовірною фігурою колеги.