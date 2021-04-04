Грайлива Леся Нікітюк оголила пружні сідниці: пікантне фото в ліжку

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась з прихильниками черговим спокусливим фото. Вона позувала на ліжку та оголила сідниці, чим завела мережу.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк не соромиться демонструвати розкішну фігуру оголеною перед величезною аудиторією в інстаграмі. Тому зірка опублікувала нове фото й розбурхала уяву шанувальників.

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Гарячі фото Лесі Нікітюк

Знаменитість влаштувала еротичну фотозйомку на ліжку. Вона позувала на білосніжному простирадлі, демонструючи на камеру надзвичайно довгі та стрункі ноги. Леся Нікітюк для сексапільного образу одягнула білу футболку та чорні трусики.

Зірка еротично вигнула ноги та засвітила оголені пружні сідниці. Також вона приміряла яскраві туфлі блакитного кольору на високих підборах, що додали аутфіту особливої перчинки. Телеведуча звабливо дивилась в об'єктив.

Волосся Леся Нікітюк розпустила. Вона зробила фото зранку, тому позувала без косметики. Так зірка вкотре похизувалась перед прихильниками натуральною красою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк