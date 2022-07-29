У Гонконгу на учасників бойз-бенду Mirror впав величезний екран: відео 18+
Джерело:Variety
У Гонконгу під час концерту гурту Mirror на одного з танцюристів впав величезний екран. Кілька артистів постраждало.
28 лютого у Гонконзі стався нещасний випадок з учасниками бойз-бенду Mirror. Під час виступу на них впав гігантський екран.
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Гурт з Гонконгу постраждав на концерті
Під час виступу на артистів звалився величезний світлодіодний екран, що відірвався від троса і злетів зі стелі. Він впав на одного з танцівників, він у тяжкому стані. Постраждав ще один артист – в нього діагностували травму голови, однак стан стабільний.
Після цього концерт був негайно зупинений, а глядачів попросили залишити зал, але сказали, що вони можуть зберегти свої квитки до подальшого повідомлення,
– пишуть журналісти.
Після випадку музиканти скасували серію своїх наступних концертів, а в мережі вибухнув скандал. Користувачі мережі обурюються, що організатори заходу не перевірили, чи дотримані усі норми безпеки. Уряд Гонконгу тим часом припинив можливість виступати у закладі, де стався моторошний інцидент.
На танцівника впав великий екран: відео 18+ (не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім)
Моторошні інциденти на концертах
- 1979 року 11 людей загинули у натовпі 8 тисяч фанів британського рок-гурту The Who. Шанувальники чекали початку шоу і як тільки воно почалось, люди увірвались у двері концертної зали, утворивши смертельну тисняву.
- У 2000 році на данському фестивалі Roskilde Festival грав грандж-гурт Pearl Jam. Фанати без дозволу вибрались на сцену, а 9 людей померло через тисняву.
- Під час виступу американського гурту Pantera стався нещасний випадок, коли смертельно постраждали і фани, і рок-музикант. Натан Гейл почав стрілянину і вбив чотирьох осіб, включаючи гітариста гурту Даймбега Даррелла.