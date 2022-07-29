У Гонконгу на учасників бойз-бенду Mirror впав величезний екран: відео 18+

У Гонконгу під час концерту гурту Mirror на одного з танцюристів впав величезний екран. Кілька артистів постраждало.

28 лютого у Гонконзі стався нещасний випадок з учасниками бойз-бенду Mirror. Під час виступу на них впав гігантський екран.

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Гурт з Гонконгу постраждав на концерті

Під час виступу на артистів звалився величезний світлодіодний екран, що відірвався від троса і злетів зі стелі. Він впав на одного з танцівників, він у тяжкому стані. Постраждав ще один артист – в нього діагностували травму голови, однак стан стабільний.

Після цього концерт був негайно зупинений, а глядачів попросили залишити зал, але сказали, що вони можуть зберегти свої квитки до подальшого повідомлення,

– пишуть журналісти.

Після випадку музиканти скасували серію своїх наступних концертів, а в мережі вибухнув скандал. Користувачі мережі обурюються, що організатори заходу не перевірили, чи дотримані усі норми безпеки. Уряд Гонконгу тим часом припинив можливість виступати у закладі, де стався моторошний інцидент.

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Моторошні інциденти на концертах