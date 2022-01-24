На "Голосі країни" виступив кіборг, який захищав Донецький аеропорт і був у полоні

23 січня відбулася прем'єра 12 сезону вокального шоу "Голос країни". Одним із перших учасників став кіборг Ярослав Гав'янець, який захищав Донецький аеропорт і був у полоні в російських найманців.

Ярослав Гав'янець є одним з тиїх воїнів, які у 2015 році боролися за Донецький аеропорт. Тоді у 22-річному віці чоловік потрапив у полон.

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Історія кіборга Ярослава Гав'янеця Чоловік родом з міста Копиченці, що на Тернопільщині. З дитинства він мріяв виступати на великій сцені, навчався на факультеті драматичного театру та кіно. Однак здобути омріяну освіту йому так і не вдалося. Розпочалася війна, Ярослав вступив до лав Збройних сил України.

Гав'янець був одним з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт: "Підірвали термінал, був великий вибух. Хлопці провалилися вниз і зверху їх накрило трьома поверхами. Тоді з 60 людей нас залишилося 16. Після підриву не залишилося ні боєприпасів, нічого. Наступного дня ми потрапили в полон. Нас повели на розстріл, поставили всіх головою до стіни. Вони вистрілили над головою, а потім забігла рота бійців. Вони "відривалися" на нас як хотіли".

Коли батько Ярослава побачив, що син потрапив у полон, то дуже зрадів, оскільки дізнався, що він живий. Тоді в чоловіка виникла ідея звернутися до бойовиків й запропонувати їм себе замість сина.

Спецслужби в "ДНР" побачили це відео та поставили умову татові, щоб він приїхав з журналістами з трьох українських телеканалів, щоб це побачили в Україні. Вони приїхали й мене відпустили,

– пригадав кіборг.

Хоча Ярослава звільнили 5 років тому, він й досі оговтується після тієї ситуації. Зараз чоловік виховує двох маленьких доньок – Софію та Соломію. Зізнається, що живе заради них.

На "Голос країни" кіборг прийшов, щоб здійснити свою дитячу мрію. Хоча б трішки він хоче побути на сцені, де був би, якби не війна. Ярослав зворушив чуттєвим виконанням пісні гурту СКАЙ – "Тебе це може вбити". Оля Полякова захотіла бачити чоловіка у своїй команді й дала йому шанс боротися за місце на великій сцені.

Кіборг Ярослав Гав'янець на "Голосі країни": дивіться відео онлайн