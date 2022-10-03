"Голос країни" 12 сезон: Потап повідомив про поповнення в команді

2 жовтня на екрани повернувся 12 сезон "Голос країни". Під час дайджесту довоєнних випусків зірковий тренер Потап повідомив, що одна з учасниць його команди стала мамою.

У 6 випуску творці "Голосу" нагадали, якими були довоєнні випуски, а також розповіли, як змінилися життя учасників під час війни. Зворушливими новинами про вокалісток поділився тренер Потап.

Не пропустіть Голос країни 12 сезон 6 випуск: як пройшов перший ефір від початку війни

У команді Потапа на "Голосі країни" поповнення

Юля Штоля з Умані співає в ресторані, дуже любить свою роботу, але мріє про велику сцену. Дівчина приїхала на "Голос країни", щоб здійснити заповітну мрію. Вона боротиметься за перемогу разом з Потапом.

Зараз вокалістка перебуває при надії, готується стати мамою. Потап розповів, що постійно перебуває на зв'язку з Юлією, підтримує її.

Виступ Юлії Штолі на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Як виявилося, ще одна учасниця з команди репера вже встигла народити малюка. Однак наразі Потап не розсекретив ім'я вокалістки, яка стала мамою хлопчика.

Я пишаюся своєю командою, бо після початку війни вони опинилися в різних куточках країни, хтось опинився в окупації, хтось співає на вулицях Києва, підтримує ЗСУ, хтось пішов служити. Але всі вони з нами, з Україною,

– сказав Потап у відеозверненні.